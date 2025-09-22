Eva Amaral, atendida de urgencia tras su último concierto por un problema respiratorio

Convertida en una de las cantantes más reconocidas de nuestro país, Eva Amaral ha sufrido un pequeño perecance que ha mantenido en alerta a sus fans más incondicionales que han seguido muy de cerca la evolución de la cantante. El pasado sábado 20 de septiembre Amaral demostraba su profesionalidad cumpliendo con su concierto en Tarragona tras el cual su vocalista tuvo que ser atendida por un problema respiratorio.

"Os queremos contar que en el último bis, Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis arrastrada desde hace semanas, y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona" ha explicado la banda a través de un comunicado en sus redes sociales. Con algunos problemas antes de subirse al escenario, Amaral decidió seguir adelante con el concierto demostrando así el gran respeto que sienten por sus fans y la profesionalidad con la que han trabajado durante más de 30 años en la industria musiacal. "Nada de esto impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí" continúa el comunicado.

Aunque por el momento el problema de salud no está del todo bajo control, la cantante está fuera de peligro e inmersa en su recuparación cuanto antes para volver a darlo todo sobre el escenario. "Para todas las personas que nos preguntáis por el estado de Eva: solo es cuestión de un poco de tiempo que se recupere totalmente :) De nuevo un millón de gracias" sentencia el grupo en su escrito. A la espera de conocer la evolución de Eva, el grupo tiene programado su próximo concierto para el 27 de septimebre en La Palma, una cita que por el momento sigue adelante