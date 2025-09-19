Trump pide la destitución de la representante demócrata de origen somalí Ilhan Omar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este jueves contra la congresista demócrata Ilhan Omar, por su origen somalí y a la que ha tachado de "escoria", y ha pedido su destitución "cuanto antes", después de que la Cámara de Representantes haya archivado en la víspera una moción presentada por el Partido Republicano para reprenderla al acusarla de difamar al difunto activista ultraconservador Charlie Kirk.

El inquilino de la Casa Blanca ha ironizado con que Omar "nos dice cómo dirigir Estados Unidos" en su plataforma Truth Social, alegando que Somalia --país donde nació la representante por el estado de Minnesota antes de que su familia llegara al país norteamericano en los años 90-- "está plagado de una falta de control del Gobierno central, pobreza persistente, hambre, resurgimiento del terrorismo, piratería, décadas de guerra civil, corrupción y violencia generalizada".

En esta línea, ha asegurado que "el 70 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza extrema y con una inseguridad alimentaria generalizada" y que el país africano "figura constantemente entre los países más corruptos del mundo, con casos de soborno, malversación y un Gobierno disfuncional".

"¿No fue ella quien se casó con su hermano para obtener la ciudadanía? Qué escoria tenemos en nuestro país, diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo", ha planteado.

Antes, a borde del Air Force One, el mandatario estadounidense ha defendido que la demócrata "debería ser destituida y cuanto antes". "¿Es originaria de Somalia? (...) Me encanta la gente que viene de esos lugares sin nada, sin nada. No tienen nada. Y luego nos dicen cómo debemos gobernar nuestro país. Si la censuraron, estupendo. Si la destituyeron, aún mejor", ha agregado ante los periodistas, asegurando que a él "(le) destituyeron dos veces por nada".

Estas declaraciones de Trump llegan un día después de que la Cámara de Representantes haya archivado --por una diferencia de un voto y con el apoyo de cuatro legisladores republicanos que se unieron a los demócratas--, una resolución presentada por la representante republicana Nancy Mace, quien ha declarado que Omar "difamó a Charlie Kirk e insinuó que era el culpable de su propio asesinato".

Tras la votación, Omar ha agradecido el apoyo recibido de sus compañeros al "no promover mentiras en la Cámara". "Les agradezco que hayan salvaguardado las protecciones de la Primera Enmienda y el uso de la censura. Por fin algo de cordura en la Cámara", ha señalado en redes sociales.