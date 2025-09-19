Los servicios de Inteligencia de Reino Unido activan un portal en la 'dark web' para reclutar espías

El jefe saliente del MI6, Richard Moore, en un discurso programado para la ciudad de Estambul, hará referencia a una nueva herramienta digital diseñada para facilitar contactos con informantes que posean información sobre inestabilidad internacional, terrorismo o actividades hostiles de inteligencia. Según el discurso adelantado por Bloomberg, Moore destacará que “la puerta virtual está abierta” para quienes deseen colaborar de manera segura con el Servicio de Inteligencia Exterior del Reino Unido. El lanzamiento se produce en un contexto de interés particular por sumar colaboradores en Rusia y otras regiones.

De acuerdo con información detallada por la BBC, el MI6 ha activado un portal en la ‘dark web’ como parte de una estrategia enfocada en reclutar nuevos agentes e informantes capaces de reforzar la seguridad nacional británica. El nuevo sistema digital lleva por nombre ‘Silent Courier’ (‘Mensajero Silencioso’) y emplea tecnología avanzada que, según el Ministerio de Exteriores británico, busca garantizar el anonimato y la protección de quienes proporcionen datos relevantes.

El canal oficial de YouTube del MI6 ha habilitado materiales instructivos sobre cómo emplear la plataforma, con el objetivo de facilitar la comunicación para eventuales colaboradores. Tal como reportó la BBC, el organismo recomienda a los interesados utilizar redes privadas virtuales (VPN) de confianza, así como dispositivos electrónicos no asociados a sus identidades, para reducir riesgos vinculados a la cooperación con el Reino Unido.

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, remarcó antes del lanzamiento que “la seguridad nacional es el primer deber de cualquier gobierno y el pilar del Plan para el Cambio del primer ministro Keir Starmer”. En declaraciones recogidas por la BBC, Cooper señaló la necesidad de mantener a Reino Unido con ventaja sobre posibles adversarios internacionales en un entorno donde las amenazas evolucionan y se multiplican. Además, confirmó que la implementación de tecnologías de vanguardia permitirá al MI6 fortalecer su capacidad de reclutamiento, incluyendo el acceso a potenciales informantes tanto en Rusia como en otros países.

El medio británico BBC explicó que la decisión de recurrir a la ‘dark web’ para establecer contacto con futuros colaboradores responde a la intención de disminuir los riesgos personales para quienes decidan suministrar información a Londres. Según el MI6, este enfoque innovador facilita el acceso seguro y el anonimato, condiciones consideradas cruciales para captar informantes con datos sensibles sobre actividades hostiles de servicios rivales.

Según publicó el medio, el proyecto ‘Mensajero Silencioso’ busca replicar iniciativas similares como la campaña lanzada en 2023 por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, que recurrió a redes sociales con videos orientados a captar colaboradores rusos. Ahora, la alternativa británica pretende fortalecer el flujo de inteligencia obtenida sobre amenazas internacionales, en especial aquellas procedentes de Rusia, en un momento de tensión geopolítica persistente.

El Ministerio de Exteriores británico subrayó que uno de los objetivos principales del nuevo portal recae en captar agentes dentro de Rusia, aunque también se abre la puerta a contactos de otras áreas donde la inestabilidad, el terrorismo o las operaciones de inteligencia representan desafíos para la seguridad mundial.

Por otro lado, la BBC aseguró que el lanzamiento oficial de la herramienta digital está previsto para coincidir con la intervención de Richard Moore en Turquía. En su intervención, Moore instará a quienes dispongan de información relevante para la seguridad internacional a utilizar el portal ‘Mensajero Silencioso’, reiterando el énfasis en el resguardo de identidad y la integridad de los potenciales colaboradores.

En la presentación del portal, el MI6 ha insistido en la importancia de las medidas de seguridad recomendadas para acceder a la plataforma, entre ellas, el uso de dispositivos no vinculados personalmente y la elección de redes VPN fiables. El objetivo es reducir al mínimo la exposición de quienes intenten establecer contacto y proporcionar información vital a las autoridades británicas.

El medio Bloomberg adelantó que Moore, en su discurso de Estambul, dirigirá un llamado específico a quienes tienen conocimientos sobre actividades desestabilizadoras relevantes en el escenario global. El enfoque de estas acciones subraya la prioridad concedida por el gobierno británico a la inteligencia exterior y su adaptación a las nuevas formas de comunicación segura y anónima que ofrece la tecnología moderna.

De acuerdo con las fuentes citadas, tanto la BBC como Bloomberg, el lanzamiento de ‘Mensajero Silencioso’ representa un movimiento estratégico del MI6 en la carrera por asegurar información clave y adelantarse a los movimientos de adversarios internacionales, con especial atención a Rusia y a las más recientes tendencias en seguridad digital y ciberinteligencia.