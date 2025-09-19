Londres cree que las maniobras militares de Moscú y Minsk tuvieron menos alcance debido a la guerra de Ucrania

Las autoridades británicas han apuntado este viernes que los ejercicios militares conjuntos de este año entre Rusia y Bielorrusia --los Zapad 2025--, que se celebraron esta semana, han sido menos multitudinarios que en otras ocasiones debido a la actual situación de la guerra en Ucrania.

"Es probable que participaran menos tropas terrestres y vehículos blindados que en las anteriores maniobras anuales rusas debido al fuerte compromiso de Rusia con su invasión ilegal de Ucrania", ha valorado el Ministerio de Defensa británico.

Londres pone en duda las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, acerca de la participación de más de 100.000 militares en estas maniobras y cree que "es probable que en Rusia no participaran más de 10.000 efectivos de las fuerzas terrestres en los distritos de Moscú y Leningrado, incluido Kaliningrado".

Mientras que en Bielorrusia, serían alrededor de la mitad de los 13.000 efectivos anunciados.

Aún con todo, el Ministerio de Defensa ha destacado "un importante componente marítimo" en estas maniobras, con pruebas de misiles hipersónicos incluidos en el mar de Barents, además de desembarcos aéreos y anfibios.