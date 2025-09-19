Agencias

Londres cree que las maniobras militares de Moscú y Minsk tuvieron menos alcance debido a la guerra de Ucrania

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades británicas han apuntado este viernes que los ejercicios militares conjuntos de este año entre Rusia y Bielorrusia --los Zapad 2025--, que se celebraron esta semana, han sido menos multitudinarios que en otras ocasiones debido a la actual situación de la guerra en Ucrania.

"Es probable que participaran menos tropas terrestres y vehículos blindados que en las anteriores maniobras anuales rusas debido al fuerte compromiso de Rusia con su invasión ilegal de Ucrania", ha valorado el Ministerio de Defensa británico.

Londres pone en duda las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, acerca de la participación de más de 100.000 militares en estas maniobras y cree que "es probable que en Rusia no participaran más de 10.000 efectivos de las fuerzas terrestres en los distritos de Moscú y Leningrado, incluido Kaliningrado".

Mientras que en Bielorrusia, serían alrededor de la mitad de los 13.000 efectivos anunciados.

Aún con todo, el Ministerio de Defensa ha destacado "un importante componente marítimo" en estas maniobras, con pruebas de misiles hipersónicos incluidos en el mar de Barents, además de desembarcos aéreos y anfibios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Unicaja disputará la final de la Copa FIBA Intercontinental tras ganar (97-68) al Utsunomiya Brex

Unicaja disputará la final de

Ocho escaladores españoles compiten en el Mundial de Escalada Paralímpica

Ocho escaladores españoles compiten en

La UE ve una "provocación extremadamente peligrosa" en la entrada de cazas rusos en el cielo de Estonia

La UE ve una "provocación

Las autoridades de Rusia incluyen al satanismo en la lista de organizaciones terroristas

Las autoridades de Rusia incluyen

Bolsonaro presenta una "mejoría parcial" de su estado de salud tras ser ingresado por un problema renal

El líder conservador brasileño permanece bajo observación médica tras ser internado en un centro sanitario de Brasilia, con persistente anemia y alteraciones renales, según el comunicado oficial divulgado por el hospital donde fue atendido

Bolsonaro presenta una "mejoría parcial"