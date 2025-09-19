Agencias

Fiona Ferrer desvela que no acudió al cumpleaños de su amiga Paloma Cuevas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El pasado 11 de septiembre Paloma Cuevas cumplía 53 años y lo celebraba por todo lo alto en uno de los hoteles más exclusivos de la capital en el que reunió a sus seres queridos. Sin embargo, hubo sonadas ausencias, como Fiona Ferrer.

La escritora se ha dejado ver en el desfile de Custo Barcelona, en el que ha presentado su nueva colección en la MBFWM, y allí ha explicado que este año no pudo asistir. Y aunque no ha desvelado el motivo, sí que "la felicité".

En cuanto a su amiga, Fiona ha comentado que "está maravillosa y la amo", que "es una buena virgo y una buena amiga", demostrando así que su amistad sigue inquebrantable como estos últimos años.

De lo que sí que no ha querido opinar es de la información que ha salido a la luz del deseo de Paloma y Luis Miguel de celebrar dos bodas: una en Madrid y otra en México. Ferrer ha contestado con un "no tengo ni idea" y así ha conseguido no desvelar ningún detalle de los planes que tienen como pareja.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Donald Trump planea elevar al secretario del Tesoro a 'número 2' del FMI

Scott Bessent, hombre de confianza del mandatario estadounidense, sería propuesto para una vicepresidencia en el organismo internacional, en reemplazo de Gita Gopinath, mientras persiste la posibilidad de que su designación no prospere según fuentes cercanas

Donald Trump planea elevar al

Irán condena la "destructiva" iniciativa de países europeos para reactivar las sanciones

Irán condena la "destructiva" iniciativa

Stephen Miran, el 'hombre de Trump' en la Fed, asegura que los aranceles no están subiendo la inflación

Stephen Miran, el 'hombre de

El Kremlin atribuye a la "sensibilidad" de Trump su decepción con Putin por la guerra de Ucrania

El Kremlin atribuye a la

Israel afirma haber desarrollado un arma láser para interceptar misiles y drones

El gobierno israelí presentó un sistema revolucionario denominado ‘Iron Beam’, capaz de neutralizar múltiples amenazas aéreas con tecnología láser, que se integrará próximamente a la defensa nacional, según autoridades, en respuesta a la actual situación regional

Israel afirma haber desarrollado un