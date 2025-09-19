El francés Hugo Cardon se adjudica en Vigo la segunda etapa de La Solitaire du Figaro Paprec

Durante su travesía hacia Vigo, los participantes de La Solitaire du Figaro Paprec vivieron situaciones singulares, entre avistamientos de grupos de delfines, escenas de caza protagonizadas por atunes y aves marinas, e incluso la aparición de ballenas. En este contexto, Hugo Cardon logró la victoria en la segunda etapa de la regata, cubriendo las 486 millas náuticas entre la bahía de Morlaix, en Francia, y la ciudad gallega de Vigo en un tiempo total de 4 días, 2 horas y 14 minutos, según consignó el medio. Cardon, al mando del velero Sarth'Atlantique, fue el primero en cruzar la línea de meta situada en Cabo Home, Vigo.

De acuerdo con lo publicado, Hugo Cardon, uno de los trece debutantes en la edición, se impuso ante figuras experimentadas de la clase Figaro, como Alexis Loison (Groupe REEL), quien se había adjudicado la primera etapa, y Charlotte Yven (Skipper Macif 2023), que fue la primera mujer en finalizar el recorrido en esta segunda etapa. Esta victoria no solo le otorgó el triunfo parcial, sino también el Trofeo BENETEAU, destinado al mejor debutante de la competición.

En sus declaraciones durante la última conexión por radio antes de arribar, Cardon reconoció las dificultades enfrentadas, incluido un episodio de desconexión durante la noche anterior. “Soy consciente de que tengo un déficit de velocidad respecto a los demás, pero creo que consigo encontrar un buen posicionamiento”, aseguró el regatista francés. Añadió que experimentó un “apagón” la noche pasada, agregando: “No sé ni lo que estaba haciendo, aunque no he tenido alucinaciones como en la primera etapa. Esta regata es increíble y poder participar y estar ahí delante es una locura”, según difundió el medio.

La organización destacó que, con parte de la flota todavía en ruta hacia la meta, Cardon ya se había asegurado el triunfo parcial. En la clasificación general provisional tras dos etapas, Alexis Loison mantiene su ventaja, de cara a la tercera y definitiva etapa de la emblemática prueba.

El entorno de la regata en Vigo cobra especial protagonismo con la celebración del village de La Solitaire du Figaro Paprec, impulsado por la Autoridad Portuaria de Vigo y la Diputación de Pontevedra. Desde el jueves, el espacio ofrece actividades abiertas al público, combinando deporte, cultura y gastronomía, y posicionando a Vigo como un referente internacional en el ámbito de la vela atlántica.

La ceremonia oficial de premiación de la segunda etapa de la regata está prevista para el sábado al mediodía en el village de Portocultura. Según informó el medio, asistirán los 34 regatistas solitarios participantes, junto a sus equipos y el público, así como representantes institucionales como Carlos Botana, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, y Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra.