Agencias

El Ejército de Israel realiza tres incursiones en un día en la gobernación siria de Quneitra

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ejército israelí ha realizado este jueves tres incursiones en territorio sirio con vehículos militares y de excavación, realizando operaciones y estableciendo puestos de control en varios puntos de la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria.

En una de las operaciones, las tropas israelíes han llegado a la base del monte Tal al Ahmar, al este de la localidad de Kudna, donde han comenzado a apisonar terrenos y levantar barricadas, según ha indicado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Simultáneamente, otra patrulla israelí estableció un puesto de control en la carretera de al Hor, cerca de la presa de Brega, impidiendo el paso a civiles antes de retirarse, de acuerdo a este organismo con sede en Londres e informantes en el país árabe.

Ambos despliegues han seguido a una patrulla de cinco vehículos militares que por la mañana entraron en la localidad de Al Muallaqa, en el sur de la gobernación, estableciendo también un puesto de control temporal.

En las últimas semanas han ido en aumento las operaciones del Ejército israelí en la zona, llegando el pasado domingo a penetrar casi 40 kilómetros en territorio sirio para saquear un depósito de armas del derrocado régimen de Bashar al Assad.

Este mismo miércoles, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas israelíes que ocupan partes del sur de Siria desde diciembre de 2024 han obligado al desplazamiento forzoso de la población local, "lo que constituye un crimen de guerra", entre otros abusos y detenciones que incluyen expropiaciones y demoliciones de viviendas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump pide la destitución de la representante demócrata de origen somalí Ilhan Omar

Trump pide la destitución de

Altas temperaturas y polvo en suspensión ponen en aviso a nueve provincias, con máximas de 38ºC

Ola de calor y calima afectarán a varias regiones españolas este miércoles, alertó la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé aumentos térmicos generalizados, escasa nubosidad y niveles elevados de visibilidad reducida en Canarias

Altas temperaturas y polvo en

El Gobierno de Mauritania anuncia cinco nuevos ministros tras la investidura de Moctar Uld Yai

El Gobierno de Mauritania anuncia

La ONU eleva a 56.000 los desplazados desde la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja desde el domingo

La ONU eleva a 56.000

El Gobierno concede la Gran Cruz de Isabel la Católica a Al Sisi, su esposa y al primer ministro egipcio

Durante la visita oficial de los reyes Felipe VI y Letizia a Egipto, varias figuras políticas clave, incluida la primera dama y el primer ministro, reciben distinciones españolas en un gesto que destaca la estrecha relación bilateral e intereses compartidos

El Gobierno concede la Gran