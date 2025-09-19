Agencias

Ana Obregón anuncia que su nieta seguirá con la Fundación Aless Lequio

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ayuntamiento de Algete ha organizado este viernes, 19 de septiembre, una gran gala benéfica por la lucha contra el cáncer infantil y el sarcoma de Ewing a beneficio de la Fundación Aless Lequio y allí se ha dejado ver Ana García Obregón.

La colaboradora de televisión ha asegurado ante las cámaras que se trata de "un día importante para la fundación" porque el ayuntamiento de Algete ha tenido esta iniciativa que han abrazado con orgullo.

Allí, Ana ha desvelado que cada vez que ve el nombre de su hijo en la fundación siente "muchísima emoción porque era su deseo" y que como "cualquier padre o madre, como no va a aceptar nunca la pérdida de un hijo, sacas y te inventas las fuerzas para hacerlas".

Además, ha dejado claro que "lo hago por él y por todos los niños y gente joven porque no quiero que ningún padre o madre pase nuestro infierno" y ha asegurado que gracias a su nieta Anita "he resucitado" porque "he estado muerta".

Sobre ella ha hecho una importante afirmación. Según la presentadora de televisión su nieta "seguirá con la fundación" porque "es la hija de Aless y ella seguirá con la fundación".

Por último, ha querido tener unas palabras para Alessandro Lequio, quien no ha podido acudir al evento porque "se tiene que quedar con su niña, que tiene todavía siete años, pero sino estaría, me apoya totalmente y está en el día a día, igual que trabajo yo".

