Piastri llega líder al circuito urbano de Baku, donde ganó el año pasado

Madrid, 18 sep (EFE).- El australiano Oscar Piastri (McLaren) llega como sólido líder del Mundial de Fórmula Uno al Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo de la temporada, que se disputa este fin de semana en el circuito urbano de Baku -el cuarto más largo del campeonato-, donde ganó el año pasado.

Piastri lidera el Mundial con 324 puntos, 31 más que su compañero, el inglés Lando Norris y con 94 sobre el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), con remotas posibilidades de ganar un quinto título seguido, pero que viene de exhibirse hace dos domingos en Monza, donde ganó el Gran Premio de Italia. Una prueba en la que no puntuaron los españoles: Carlos Sainz (Williams) fue undécimo -en su sexta prueba sin sumar- y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) se tuvo que retirar a causa de la rotura de la suspensión delantera de su AMR24.

Verstappen brilló en Monza, donde superó claramente, con un coche inferior, a los muy dominantes McLaren. Tras firmar su cuadragésima quinta 'pole' en la F1 -con récord histórico de vuelta en el templo de la velocidad- el astro neerlandés sumó su sexagésima quinta victoria en la categoría reina ganando la carrera más rápida de todos los tiempos (resuelta en una hora, 13 minutos y 24 segundos), que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoctavo.

Norris fue segundo en Italia, un puesto por delante de Piastri -que, pase lo que pase a orillas del Mar Caspio, también llegará líder del Mundial a Singapur, el primer fin de semana de octubre-, en un desenlace de carrera no exento de cierta polémica.

A falta de siete vueltas paró Piastri, en una operación en la que a Lando se le aseguró que el equipo no completaría el 'undercut' a favor del oceánico. ¿Qué sucedió después? Que, acto seguido, la parada de Norris fue mala y McLaren le puso en bandeja de forma imprevista e involuntaria el segundo puesto al australiano. El equipo le pidió entonces que dejase pasar a su compañero, algo que él aceptó tras argumentar, no sin falta de razón, que un mal 'pit stop' forma parte de las carreras.

En una escudería que, salvo histórica hecatombe, también ganará el Mundial de constructores -lo lidera con más del doble de puntos que Ferrari (617 frente a 280), que a su vez supera en veinte a Mercedes- y que siempre ha presumido de dar libertad de acción a sus pilotos, no han sido pocos los que se pronunciaron tras un cambio de posición que le hizo perder tres unidades -que en realidad son seis y que podrían ser esenciales en la resolución del campeonato- a Piastri.

El principal de ellos fue el mismísimo Bernie Ecclestone, el genio que ideó todo este gigantesco negocio y espectáculo deportivo. El otrora poderoso mandamás de la F1 afirmó que, visto lo acontecido en Monza, "McLaren preferiría a un campeón del mundo llamado Lando Norris", en referencia a un Mundial que nadie duda que ganará uno de los dos pilotos de la escudería de Woking.

Así que la 'Fórmula McLaren' llega calentita al bacheado y en algunas zonas muy estrecho circuito urbano de Baku, de 6.003 metros de longitud, en el que no es complicado adelantar y en el que este viernes arrancan los entrenamientos libres.

La pista de la capital azerbaiyana es la cuarta más larga del campeonato -por detrás de Spa (Bélgica), Las Vegas (EEUU) y Yeda (Arabia Saudí)- y la segunda con más curvas, veinte -las mismas que Austin (EEUU) y sólo superado por las 27 de Yeda-, muchas de ellas lentas; con dos zonas de DRS y la recta más larga del Mundial, de 2,2 kilómetros.

Los frenos juegan un papel fundamental en la pista del Mundial en la que más veces se cambia de marcha (64 por vuelta), en la que es muy probable la entrada del coche de seguridad y en la que, en seco, se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más blanda de todas: los C4 -duros, reconocibles por la raya blanca-, C5 -medios, raya amarilla- y C6 -(ultra)blandos, roja-.

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical: prevista a 51 vueltas para completar un recorrido de 306 kilómetros.

Baku acogió por primera vez una carrera de F1 en 2016, entonces como el Gran Premio de Europa, que se anotó el alemán Nico Rosberg, a la postre ganador de ese Mundial. A partir del año siguiente la prueba ya pasó a llevar el nombre del país y se ha disputado de forma ininterrumpida hasta hoy, salvo en 2020, a causa de la pandemia del covid-19.

El piloto más exitoso en esta pista es, con dos victorias -en 2021 y 2023-, el mexicano Sergio Pérez, que, tras ser injustamente 'cortado' por Red Bull a finales del curso pasado, regresará a la Fórmula Uno el curso próximo a bordo de un Cadillac, que, a partir de 2026, será el undécimo equipo en parrilla. Hace un año, Piastri ganó en Azerbaiyán por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -quinto en el Mundial, a 161 puntos del australiano- y del inglés George Russell (Mercedes) -cuarto, a 130-.

Adrian R. Huber