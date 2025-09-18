Montoya y Anita se reencuentran en el cumpleaños de Terelu Campos: "No hemos vuelto"

Como no podía ser de otra manera, Terelu Campos ha invitado a su fiesta de cumpleaños a algunos de sus compañeros en 'Supervivientes 2025'; Carmen Alcayde, Laura Cuevas, Almácor... y Anita Williams y José Carlos Montoya, que se han reencontrado públicamente tras pasar el fin de semana juntos en un hotel a las afueras de Barcelona.

Una cita 'secreta' que salió a la luz después de que la expareja de 'La isla de las Tentaciones' compartiesen imágenes en Instagram en el mismo lugar -una pared con estampado vegetal- y que ha desatado los rumores de reconciliación tres meses después de su ruptura, aunque testigos presenciales aseguran que lejos de mostrarse cariñosos, se les vio protagonizando una fuerte discusión cargada de reproches.

Tras entrar en directo muy enfadada en 'Vamos a ver' y dejar claro que no ha vuelto con Montoya, justificando que se vieron "para hablar como personas adultas y tener una relación cordial por todo lo que hemos tenido juntos, aunque no hay nada que arreglar" -sin revelar si intimiraron en su reencuentro-, Anita se ha sincerado a su llegada a la fiesta de Terelu (antes de saber que también acudiría el de Utrera) sobre el punto en el que se encuentra su relación.

"Me he agobiado mucho. O sea, yo no escondo nada, siempre lo cuento todo. pero lo que me da rabia es que lo cuenten por mí y encima con cosas que no son" ha expresado, ironizando con que es evidente que pasaron el fin de semana juntos: "Hubo un vídeo con el fondo y Montoya con el mismo fondo. Dos más dos son cuatro, ¿no? No se puede negar lo evidente".

"Pero lo que me da rabia es que digan que hemos discutido. O sea, al final, pues tenemos un tono de voz y unas expresiones... Es que tengo el tono de voz alto, hijo. ¿Qué hago? Si mi madre me parió así. No hubo discusión" ha asegurado, insistiendo en que tampoco hay una segunda oportunidad. "No somos pareja, estamos cada uno a sus cosas" confiesa.

Sí le desea lo mejor a Montoya, que horas antes debutaba como modelo en el desfile de Félix Ramiro en el marco de la Semana de la Moda de Madrid y al que le ve futuro "en todo lo que se proponga porque es un chico válido para todo y ahí estaremos apoyándolo. Está precioso, y lo más importante es que esté bien".

Minutos después ha sido el de 'La isla' el que ha hecho su aparición en el cumpleaños de Terelu y, esquivo, ha evitado atender a la prensa y revelar en qué punto está su relación con Anita tras posar con su mejor sonrisa con la madre de Alejandra Rubio.