La Reina Letizia, arrebatadora en su visita nocturna privada a las pirámides de Guiza

La imagen de la familia real española frente a la única de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo que permanece en pie figura entre los momentos más destacados de la actual visita oficial de los Reyes a Egipto. Según consignó el medio, el presidente egipcio Abdelfatah El-Sisi y la primera dama, Entissar Amer, acompañaron a los Reyes Felipe y Letizia en una visita privada nocturna a las pirámides de Guiza, ofrecida después de la cena en el hotel Mena House, ubicado a escasa distancia del emblemático complejo arqueológico. Esta actividad se organizó en sustitución de la tradicional cena de gala que habitualmente ofrece el jefe de Estado anfitrión en visitas de este tipo.

De acuerdo con la información publicada, la iniciativa respondió al deseo previamente manifestado por el monarca español, quien había expresado en el Palacio de Al-Ittihadiy, durante el almuerzo oficial, su anhelo de contemplar el atardecer en las pirámides. Así, la velada permitió a los cuatro jefes de Estado recorrer, en privado, el conjunto monumental, detenerse ante la esfinge y admirar las pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, consideradas uno de los enclaves turísticos más reconocidos a nivel mundial. Imágenes difundidas por la Casa Real española documentan la visita y la interacción de sus Majestades con los monumentos milenarios bajo la luz nocturna.

El medio detalló que el programa oficial en Egipto responde a un objetivo diplomático: reforzar las relaciones bilaterales hispano-egipcias a través de una agenda de actos políticos, culturales y de carácter simbólico. En el marco de esta agenda, no solo se ha resaltado el componente institucional mediante los encuentros con las máximas autoridades egipcias, sino que también se ha procurado consolidar los lazos culturales, como quedó reflejado en la visita a Guiza.

Además, según describió la fuente, la vestimenta de la Reina Letizia ha llamado también la atención durante el viaje, tanto en los actos públicos como en la visita nocturna. Tras haber sido recibida en El Cairo con un vestido negro en una recepción a la colectividad española residente en Egipto, y después de estrenar un vestido blanco bordado con falda amplia en la segunda jornada, para la ocasión en las pirámides optó por un vestido largo azul cobalto de manga larga, hombreras prominentes, cuello redondeado y detalles drapeados a la cintura. Complementó el atuendo con zapatos plateados de tacón bajo y un bolso a juego.

Fuentes oficiales citadas por el medio explicaron que la estancia de los reyes en Egipto incluyó en su agenda otras actividades de carácter institucional y cultural. Entre ellas, la visita programada al Templo de Hatshepsut, donde inaugurarán un nuevo sistema de iluminación nocturna instalado por empresas españolas. Este mausoleo está dedicado a la única mujer que ostentó el título de faraón en el antiguo Egipto. La presencia de Felipe VI y Letizia en la actividad representa un gesto de reconocimiento a la cooperación cultural y tecnológica entre España y Egipto.

El medio también narró la importancia simbólica de la velada en Guiza, no solo por la relevancia patrimonial del sitio, sino por el carácter privado de la visita, en la que los monarcas españoles y la pareja presidencial egipcia coincidieron fuera del protocolo habitual asociado a este tipo de viajes. Esta interacción personal permitió profundizar en los vínculos entre los dos estados en un contexto cargado de resonancias históricas y culturales.

Durante los primeros días en Egipto, y antes del recorrido por Guiza, los reyes participaron en diversas actividades con la comunidad española en el país, lo cual reforzó el componente humano del viaje. Según publicó la misma fuente, estos encuentros permitieron observar el interés de la Casa Real en mantener el contacto con sus compatriotas en el extranjero, tanto en ámbitos sociales como empresariales y culturales.

El programa de la visita continuará en los próximos días con nuevos actos oficiales, incluyendo la mencionada presencia de los monarcas en el Templo de Hatshepsut, donde se esperan nuevas muestras de cooperación cultural entre ambos países, según detalló la prensa citada.