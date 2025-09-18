José María Almoguera desvela cómo fue su encuentro con Alejandra Rubio

En la celebración del 60 cumpleaños de Terelu Campos, José María Almoguera coincidió por primera vez con el modelo Carlo Costanzia, pareja de su prima Alejandra Rubio, y calificó la actitud del joven como respetuosa y educada, según informó el medio Semana. Durante el festejo, Almoguera relató que el encuentro con Alejandra fue cordial, y destacó el trato recibido tanto por ella como por Costanzia, quien acompañó a Alejandra al evento familiar.

Semana detalló que Almoguera asistió al evento en compañía de su pareja, María La Jerezana, con quien también acudió posteriormente a la XI Edición de los Premios Museo Chicote. El hijo de Carmen Borrego explicó que el cumpleaños contó con la presencia de numerosos amigos de Málaga, además de familiares, y calificó el ambiente como muy ameno. Aclaró que no posó en el photocall con toda su familia porque no se dio la ocasión, pero aseguró que cumplió con todas las solicitudes de fotografías individuales o en grupo que le realizaron durante la fiesta.

El mismo medio consignó que Almoguera afirmó no tener inconveniente en posar con ningún miembro de su familia, descartando cualquier tipo de conflicto en este sentido. Sobre el esperado reencuentro con su prima Alejandra Rubio, Almoguera expresó que fue un saludo breve y correcto, sin mayores complicaciones, y reconoció que ese día conoció por primera vez a Carlo Costanzia. Se refirió a él como “muy educado, respetuoso, un tío con mucha clase”, según reprodujo Semana.

Respecto a la polémica generada por la invitación a Carlo Costanzia padre, Almoguera opinó ante Semana que entiende la presencia de los abuelos paternos en el evento, señalando que resulta comprensible su asistencia. Por otro lado, manifestó no entender las críticas surgidas por la no invitación a Mar Flores, cuestionando si existía una razón objetiva para su presencia en la fiesta y preguntando “¿Por qué? ¿Son amigas? ¿Entonces?”. Para el colaborador televisivo, lo habitual en eventos de cumpleaños pasa por invitar a los familiares más allegados, considerando lógico que se priorice la presencia de quienes mantienen una relación más próxima con la homenajeada, especialmente si casualmente se encuentran en la ciudad.

En el diálogo recogido por Semana, Almoguera también abordó el tema de las memorias publicadas por Mar Flores, compartiendo que todavía no ha leído el libro, aunque planea hacerlo en el futuro. Adelantó que tiene “cola de lecturas” acumuladas y, respecto al formato elegido para acceder a la obra, bromeó que probablemente la descargará, señalando que “va a sonar muy mal, pero me lo descargo todo”.

La edición número once de los Premios Museo Chicote fue otro de los escenarios en los que José María Almoguera y María La Jerezana se dejaron ver tras la celebración familiar. Semana añadió que ambos continuaron su agenda de compromisos públicos tras el cumpleaños de Terelu Campos, manteniendo una actitud abierta ante la prensa y respondiendo a las preguntas relacionadas con la celebración y los encuentros familiares.

El relato recogido por Semana recogió las impresiones directas de Almoguera, quien subrayó el ambiente festivo en el cumpleaños de su tía y ofreció su punto de vista sobre la convivencia entre miembros de ambas ramas familiares. Además, el medio mencionó que, según indicó el propio Almoguera, no existieron tensiones en el evento, y reiteró su disposición a compartir fotografías con cualquiera de sus allegados cuando así se lo soliciten.