Isa Pantoja vuelve al trabajo tres meses después de convertirse en madre arropada por Asraf Beno

Por Newsroom Infobae

Isa Pantoja y Asraf Beno se convertían en padres de su primer hijo en común -la hermana de Kiko Rivera es madre de Alberto (11), fruto de su relación con Alberto Isla- el pasado 22 de junio. Un niño llamado Cairo del que se han separado por primera vez tres meses después de su llegada al mundo para retomar sus compromisos profesionales con un ilusionante proyecto en el que les veremos juntos de nuevo en la pequeña pantalla.

Tras conocerse en la casa de Guadalix de la Sierra en 'GH Vip' en 2018, y concursar en 'La casa fuerte' en 2020, la hija de Isabel Pantoja y su marido afrontan un nuevo reto demostrando que son inseparables y, tras su reciente paternidad son una de las parejas concursantes del nuevo programa de TVE, 'Decomasters'. Un talent que se estrenará próximamenter y en el que lucharán contra otros famosos dúos compuestos por Mar Flores y Carlo Costanzia, Colate y Samantha Vallejo-Nágera, María Zurita y Antonia Dell'Atte, Los Gemeliers, o Canco Rodríguez y Eduardo Casanova entre otros, por demostrar cuál tiene mayor talento para las reformas y el interiorismo.

Recuperada de la depresión posparto que sufrió tras el nacimiento de Cairo y que le hizo pasar semanas muy complicadas en las que el bajón anímico le impedía incluso salir de la cama, Isa vuelve al trabajo por todo lo alto y, aunque reconoce que no está siendo fácil separarse tantas horas de su bebé -que en unos días cumplirá tres meses- está encantada con este nuevo proyecto al lado de Asraf.

Cansados tras un largo rodaje que se alargó durante varias horas y en el que vimos a la pareja cargando muebles y diferentes enseres ataviados con un mono de trabajo en color beige, la hija de Isabel Pantoja y su marido abandonaban la grabación con una sonrisa a última hora de la tarde. Y, aunque se han mostrado de lo más parcos en palabras ante las cámaras, el modelo marroquí ha revelado divertido que "no sé cómo está el niño, pero yo destrozado" cuando le hemos preguntado por el pequeño Cairo, haciendo referencia a lo dura e intensa que está siendo la grabación de 'Decomasters'.

EuropaPress

Infobae

