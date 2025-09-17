Pablo Castellano: "María está viviendo el presente y disfrutando"

Martín, el hijo mayor de Pablo Castellano y María Pombo, se ha involucrado activamente en el cuidado de su hermana Vega y ha mostrado una actitud protectora hacia ella, sin experimentar celos notables. En este contexto familiar, Pablo Castellano expresó el entusiasmo con el que esperan la llegada de su tercer hijo y cómo estos cambios impactan en la dinámica familiar.

De acuerdo con información presentada por el medio, Pablo Castellano se presentó en el desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde compartió detalles sobre la inminente ampliación de su familia. Según informó el medio, Castellano manifestó que María Pombo, quien se encuentra en el último trimestre del embarazo, mantiene un estado de salud óptimo y muestra muchas ganas tanto de finalizar el embarazo como de conocer personalmente al nuevo integrante. Castellano comentó: "María está viviendo el presente y disfrutando", enfatizando el ánimo positivo de su esposa en esta etapa.

El empresario también abordó el papel de sus hijos en la dinámica previa a la llegada de un nuevo hermano. Según reportó el medio, Martín ha asumido el rol de hermano mayor con naturalidad, cuidando y protegiendo a Vega, lo que ha generado satisfacción en ambos padres. Pablo Castellano señaló que Vega apenas ha mostrado celos y que la relación entre hermanos se desarrolla de manera armoniosa. Este clima familiar contribuye al optimismo con el que Castellano y Pombo reciben la noticia del próximo nacimiento.

Durante su intervención en el evento, Castellano resaltó el entusiasmo con el que afronta la perspectiva de convertirse en padre de tres. Según describió el medio, el empresario afirmó no sentir temor ante esta nueva responsabilidad, aunque reconoció que tanto los miedos como las obligaciones tienden a incrementarse con la llegada de cada hijo. A pesar de ello, afirmó sentirse "muy contento y muy feliz" y subrayó el deseo y la ilusión que le genera este futuro inmediato. “Las responsabilidades y los miedos aumentan, pero estamos muy contentos y muy felices”, declaró Castellano en el encuentro con la prensa.

Castellano explicó que con el tiempo, la experiencia de la paternidad le ha enseñado a valorar aspectos que antes no consideraba tan relevantes y a restar preocupación por cuestiones que, en el pasado, le generaban inquietud. Así, asume con una perspectiva más serena y madura los nuevos retos familiares. Esta reflexión sobre el proceso de aprendizaje que acompaña cada nacimiento fue una de las ideas que compartió durante el evento cubierto por el medio.

En relación con una controversia reciente que involucró a María Pombo tras una afirmación sobre la lectura divulgada en redes sociales, Castellano relativizó la importancia del asunto. Tal como consignó el medio, el empresario indicó que se trata de un tema superado que cada persona puede interpretar de manera diferente. Insistió en que, actualmente, la prioridad de María es disfrutar del presente junto a su familia y afrontar con serenidad la espera del nuevo hijo.

El ambiente familiar que describió Castellano durante su conversación en el desfile mostró a ambos padres centrados en el bienestar y la armonía de sus hijos, al tiempo que encaran la transición hacia una familia numerosa con entusiasmo y optimismo, de acuerdo con el reporte del medio sobre sus declaraciones en el evento.