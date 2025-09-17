Agencias

Metsola anuncia desde Kiev la apertura de una oficina permanente de la Eurocámara

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha reafirmado este miércoles durante una visita oficial a Kiev el apoyo político de la UE a Ucrania, con promesas concretas como un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que espera se concrete "muy pronto" y la próxima apertura en la capital ucraniana de una oficina de representación permanente de la Eurocámara.

"Desde los primeros días de esta guerra, Europa ha estado a vuestro lado", ha proclamado Metsola durante un discurso ante el Parlamento ucraniano en el que ha hecho suyas las palabras que el presidente Volodimir Zelenski pronunció a principios de marzo de 2022 ante la Eurocámara: "La luz vencerá a la oscuridad, la vida vencerá a la muerte". "Era cierto entonces y lo es también ahora", ha añadido.

Metsola ha señalado que a estas alturas Ucrania no necesita "palabras de empatía", sino medidas concretas, por lo que la Eurocámara estará "presente sobre el terreno" para trabajar mano a mano y "todos los días" con las autoridades locales a través de una futura representación permanente.

Además, este "apoyo real" pasa también, según Metsola, por mantener la ayuda humanitaria, el respaldo militar o las inversiones, así como las "duras sanciones para debilitar la maquinaria de guerra de Rusia". La UE tiene ya sobre la mesa el que sería el decimonoveno paquete de castigos.

La conservadora maltesa ha señalado que el bloque trabaja "estrechamente" con otros socios internacionales para garantizar que estas sanciones tienen "el máximo impacto", al tiempo que sigue dispuesto a seguir desligándose del suministro de gas y petróleo procedente de Rusia y a hacerlo incluso "más rápido".

Por otro lado, ha citado como parte de este compromiso con Ucrania los avances logrados para integrar al país dentro de la "familia europea". "Dentro de la solidaridad y la seguridad está también el lugar de Ucrania en nuestra Unión. Unirse a la UE es una garantía de seguridad en sí misma y vamos a avanzar juntos en esta senda", ha añadido.

EuropaPress

