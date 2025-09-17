Israel afirma haber desarrollado un arma láser para interceptar misiles y drones

El sistema láser 'Iron Beam' alcanzó un nuevo hito tras completar exitosamente una serie de pruebas en el sur de Israel, lo que marca el paso final antes de su incorporación a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para uso operativo. Según detalló el Ministerio de Defensa de Israel, el armamento, que se desplegará hacia finales de este año, podrá integrarse al conocido escudo antimisiles Cúpula de Hierro como una nueva capa de protección. Tal como informó el ministerio esta semana en un comunicado recogido por la prensa internacional, la tecnología láser demostró la capacidad de neutralizar amenazas aéreas de distinto tipo en simulaciones y entornos reales.

De acuerdo con el comunicado oficial citado por diversas plataformas noticiosas, el 'Iron Beam' fue sometido a varias semanas de ensayos que permitieron probar sus capacidades para interceptar cohetes, morteros, aeronaves y drones en una amplia diversidad de situaciones. El Ministerio de Defensa israelí señaló que el sistema "cuenta con un sistema avanzado de puntería que permite un mayor alcance operativo, alta precisión y una eficiencia superior", y resaltó que utiliza tecnología láser que puede neutralizar objetivos a un coste reducido frente a los sistemas de defensa tradicionales.

El titular de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó ante los medios que alcanzar la capacidad operativa de este sistema posiciona al país "a la vanguardia de la tecnología militar mundial" y que Israel "se convierte en la primera nación en poseer esta capacidad". No obstante, Katz no ofreció detalles específicos acerca del porcentaje de éxito o tasa de interceptación de la nueva arma. En declaraciones citadas por medios locales y agencias, Katz envió un mensaje de advertencia a potenciales adversarios: “Nuestros enemigos de Gaza, Irán, Líbano, Yemen y otros lugares deberían saberlo: así como somos fuertes en defensa, somos fuertes en ataque, y haremos todo lo posible para proteger la seguridad de los ciudadanos israelíes”.

El medio subraya que la introducción del 'Iron Beam' ocurre en el contexto de una escalada de la tensión regional, posterior a los ataques lanzados en octubre de 2023 por Hamás y otras milicias palestinas contra territorio israelí. Desde aquel episodio, Israel se ha visto implicado en un conflicto en distintos frentes y se ha enfrentado a la llegada de decenas de miles de cohetes y otros proyectiles. Como respuesta, las autoridades han impulsado el desarrollo y perfeccionamiento de sistemas de defensa como la Cúpula de Hierro y, próximamente, el 'Iron Beam'.

El comunicado divulgado este miércoles, según informó la prensa, destaca que las recientes pruebas llevaron a cabo “la interceptación efectiva de múltiples amenazas aéreas”, lo que implica que el nuevo sistema podría permitir una respuesta más rápida y eficiente ante ataques con drones y misiles. Además, las autoridades aseguran que el uso de láser implica un costo significativamente menor por cada disparo en comparación con los misiles interceptores actuales, que suelen requerir inversiones mucho más elevadas por lanzamiento.

La innovación tecnológica en defensa, según expone el Ministerio de Defensa israelí, responde a la necesidad de contar con variadas opciones frente a la multiplicidad de amenazas en la región. El despliegue del 'Iron Beam' como complemento de la Cúpula de Hierro reforzaría de esa manera la cobertura ante proyectiles y dispositivos aéreos que representen peligro para la población y la infraestructura estratégica de Israel.

En el contexto del conflicto en Gaza, el mismo comunicado del ministerio y los reportes de prensa señalan que la ofensiva israelí, lanzada tras los citados ataques de octubre de 2023, ha resultado en la muerte de más de 65.000 palestinos dentro del enclave, una cifra que evidencia el alcance y la gravedad de la guerra en curso. Mientras tanto, la introducción de nuevos sistemas defensivos continúa ocupando un papel central en la estrategia de seguridad nacional israelí, en medio de una inestabilidad que involucra a múltiples actores de la región.

Autoridades israelíes expresaron que el 'Iron Beam' podrá contribuir a contrarrestar ataques provenientes de Gaza, Irán, Líbano, Yemen y otros territorios implicados en tensiones recientes. Estas amenazas motivaron la aceleración de proyectos tecnológicos de defensa, bajo un contexto de constante alerta frente a la proliferación de drones y misiles desde distintos puntos fronterizos y de países con los que Israel mantiene disputas.

El Ministerio de Defensa, según publicó la prensa local, presentó el sistema como un componente clave de una red de protección integrada, capaz de adaptarse a amenazas en evolución y mantener un ritmo de respuesta elevado ante lanzamientos simultáneos de proyectiles. Esta red, conformada por la Cúpula de Hierro y ahora por el Iron Beam, busca asegurar la protección de la población frente a ataques indiscriminados, usando tanto tecnologías convencionales como revolucionarias.