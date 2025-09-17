Carmen Borrego explica en qué punto se encuentra su relación con Rocío Carrasco

Carmen Borrego se ha dejado ver este miércoles en el desfile de Félix Ramiro en la MBFWM para apoyar a su hijo, José María Almoguera, que ha desfilado para la firma y allí ha hablado con la prensa sobre el sonado enfrentamiento que tuvo su hermana Terelu con Rocío Flores la semana pasada.

La hija pequeña de María Teresa Campos ha asegurado ante las cámaras que "ese tema lo tenemos muy superado" y ha lanzado un mensaje muy directo: "El que sabe la verdad lo supera rápido", demostrando así que visión tiene de la entrevista que dio la joven.

Además, ha confesado que su hermana estuvo comedida durante la entrevista a pesar de las provocaciones de Rocío porque no quiso hablar de más: "Cuando no puedes hablar tienes que estar comedida".

Por último, ha aprovechado la presencia de las cámaras para dejar claro que la relación que tienen con Rocío Carrasco "sigue siendo buena", pero que "el problema es que últimamente no nos vemos porque no coincidimos".