Agencias

Nerea Rodríguez, esquiva tras salir a la luz su affaire con Miguel Ángel Silvestre en Ibiza

Por Newsroom Infobae

Guardar

Tras su ruptura el pasado mayo con Rebeca Toribio después de casi dos años de discreta relación, Miguel Ángel Silvestre vuelve a protagonizar titulares por su vida amorosa después de que 'Las mamarazzi', Lorena Vázquez y Laura Fa, hayan revelado en su podcast que el actor habría tenido un apasionado encuentro este verano en Ibiza con la concursante de 'Operación Triunfo 2017' Nerea Rodríguez, tras un "tiempo flirteando fuertemente" a través de redes sociales.

En el punto de mira por su posible romance con uno de los hombres más deseados de nuestro país, la artista reaparecía este sábado en la gala de estreno de 'Bailando con las estrellas' -talent en el que participa junto a otras celebrities como Anabel Pantoja, Bárbara Rey, Pepe Navarro, o Manu Tenorio- y, como no podía ser de otra manera, el presentador Jesús Vázquez le preguntaba por el protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso'.

"Te vamos a tener que preguntar, pero como esto es un programa de baile, concéntrate en el baile, olvídate de todo y de todo el jaleo que hay fuera. Cuando acabes de bailar, hablamos de Ibiza", advertía a Nerea antes de su actuación, mientras Valeria Mazza, entre risas, le confesaba que "yo te envidio, querida, te lo digo así, te envidio".

Tras su actuación, Jesús le preguntaba por Miguel Ángel y la cantante, visiblemente incómoda, esquivaba el tema como podía: "Yo te cuento, yo a este programa he venido a bailar y a trabajar, y, como dicen, a hablar de mi libro, a hablar de mi arte y de mi baile". "¡Qué suerte que se hable de mí! ¡Eso significa que soy importante!. ¿Qué te voy a decir? Que estoy encantada" ha respondido a la insistencia del presentador de si no le iba a contar nada sobre su supuesta noche de amor con el actor.

Dejando claro que no quiere hablar del tema -quien sabe si porque están iniciando una relación y no quiere estropearla por la presión mediática- Nerea ha asistido este lunes a la fiesta con la que YO DONA ha celebrado el arranque de la Semana de la Moda de Madrid en el marco de su 20º aniversario y, lejos de la simpatía que siempre suele mostrar ante las cámaras (cuando le preguntan por algunas compañeras de 'OT' como Aitana, Ana Guerra o Lola Índigo) ha pasado de largo por el photocall haciendo oídos sordos a la prensa deseosa de saber qué hay de cierto en que ha vivido un romance de verano con Miguel Ángel Silvestre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Agenda Informativa de Europa Press para este jueves 18 de septiembre (2)

Infobae

El 59% de estudiantes de 13 países valora positivamente las comidas escolares, según World Vision

El 59% de estudiantes de

Muere un hombre en Lleida después de ingresar en el hospital por una caída tras una discusión

Muere un hombre en Lleida

CrowdFarming adquiere la francesa La Colmena Que Dice Sí! y crea la mayor red europea de venta de alimentos

CrowdFarming adquiere la francesa La

El Supremo de Bolivia rechaza la revisión de sentencia de Jeanine Áñez en el caso Golpe de Estado II

El Supremo de Bolivia rechaza