EEUU acuerda con China la venta de TikTok, pero avisa de que no habrá prórrogas para la desinversión

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado este lunes que se ha cerrado un acuerdo respecto a la venta de las operaciones estadounidenses de la red social china TikTok, propiedad de Bytedance.

"No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es un asunto entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado", ha declarado Bessent en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.

No obstante, se ha negado a hablar de los detalles comerciales del acuerdo de venta por cuanto involucran a actores privados, pero ha dejado claro que este ya se ha cerrado. Así, el presidente Donald Trump se hablará por teléfono este viernes con su homólogo chino, Xi Jinping, con los mimbres del texto de venta ya finalizados.

En este sentido, el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, ha descartado la posibilidad de que se recurra a nuevas prórrogas del plazo límite que tiene Bytedance para desinvertir de TikTok, excepto de ser necesario para llegar a tiempo de firmar el texto acordado.

"No vamos a entrar en una dinámica de aplazamientos continuos. Tenemos un acuerdo. Ya sabes, si se necesitase alguna prórroga solo para firmarlo, o así, eso es una cosa, pero no habrá prórrogas continuas", ha explicado Greer en presencia de Bessent.

Por otro lado, Bessent ha indicado que las conversaciones celebradas en Madrid se han centrado en TikTok, por lo que las negociaciones con China para un nuevo tratado comercial que redefina las relaciones entre ambas potencias se dejarán para "dentro de un mes, aproximadamente". La delegación china estaba encabezada por el viceprimer ministro, He Lifeng.