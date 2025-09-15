Air Canada reiniciará sus vuelos hacia Lima en diciembre próximo, anuncia su representante

Lima, 15 sep (EFE).- La compañía aérea Air Canada reiniciará sus vuelos hacia Lima en diciembre próximo, tras haber superado un problema logístico por falta de aviones que la llevó a suspender varias de sus rutas hace dos años, informó el representante de la empresa, Alfredo Babun, en declaraciones citadas este lunes por la agencia oficial Andina.

Babun, gerente regional de Air Canada para Chile, Perú, Ecuador y Colombia, señaló que se retomarán las rutas Lima-Toronto y Lima-Montreal con aviones Boeing 787-8 Dreamliner.

Según la información oficial, la empresa iniciará sus operaciones directas en frecuencias que irá implementando entre el 5 de diciembre próximo y el 27 de marzo de 2026.

"Nunca quisimos irnos del Perú. Obviamente, Lima es un destino muy importante para nosotros dentro de la red de rutas. Además, exceptuando el aspecto turístico, hay un intercambio de negocios muy importante", declaró el representante regional.

Babun sostuvo que la aerolínea se retiró de Perú por "un asunto de falta de aviones", al sufrir un atraso de dos años en la recepción de aeronaves que tenía pactadas, lo que también afectó su plan de expansión de vuelos hacia Europa.

Agregó que, tras superar el problema, retomarán sus operaciones con el objetivo de consolidarse en la región latinoamericana y "dentro de estos objetivos, el Perú no podía quedar ausente".

"Por eso sentimos gran satisfacción por la reanudación de los vuelos directos entre nuestras principales ciudades y Lima", acotó.

El representante destacó que el retorno a Perú se da tras la inauguración del nuevo aeropuerto internacional de Lima que, según consideró, "coloca al Perú en una posición muy expectante para el desarrollo del turismo". .

El turista canadiense que visita Perú es principalmente joven y tiene alta capacidad de gasto, por lo que busca experiencias culturales y gastronómicas, aunque también manifiesta un creciente interés en la naturaleza y aventura, detalló la agencia oficial Andina.