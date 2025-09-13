Agencias

Antonia San Juan ya tiene su diagnóstico

Por Newsroom Infobae

Guardar

Hace unos días, la actriz Antonia San Juan anunciaba a través de sus redes sociales que padece cáncer y que por ese motivo se alejará de los escenarios para su tratamiento... Sin embargo, hace unos días informaba a todos sus seguidores que va a seguir con su obra de teatro adelante y que ya tiene un diagnóstico.

La intérprete canaria, de 64 años, explicaba que tras un año con problemas de garganta le han diagnosticado esta enfermedad y esta semana ya cuenta con más detalles, ya que este viernes anunciaba por su Instagram que ya tiene un diagnóstico.

Será el martes cuando empiece con la quimioterapia y a partir de entonces le toca continuar con su vida como hasta ahora. Eso sí, "si ya me cuidaba, ahora me cuido más" y aseguraba que "voy a seguir yendo a mi gimnasio y voy a seguir ilusionada con la vida porque voy a poner todo de mi parte para ponerme buena".

Con total naturalidad y sin dramatizar el momento vital en el que se encuentra, Antonia comentaba que le han advertido que se le va a caer el pelo, pero que es lo que menos le importa en estos momentos, ya que su meta principal es curarse.

Además, explicaba que la doctora que le está atendiendo ha sido muy empática con ella porque le hizo llevar su agenda laboral para cuadrar el tratamiento con sus obras de teatro, que por el momento va a seguir llevando a cabo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un estudio apunta que los maratones de series o libros fomentan la imaginación y ayudan frente al estrés

Infobae

La Armada neutraliza una bomba de aviación en el Puerto de Valencia

La Armada neutraliza una bomba

Por qué sentarse en un baño público con los pies apoyados es lo correcto (y más para las mujeres)

Infobae

Un tribunal de apelaciones avala la decisión de Trump de revocar permisos migratorios temporales

Un tribunal de apelaciones avala

Merlin activa su salida del capital Silicius tras ejercer la opción de liquidez sobre el 17,19% restante

Merlin activa su salida del