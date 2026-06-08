Cientos de miles despiden al 'Indio' Solari en ceremonia extendida hasta el lunes

Buenos Aires, 7 jun (EFE).- La despedida multitudinaria a Carlos 'Indio' Solari, ícono del rock de Argentina, se extenderá durante la noche del domingo al lunes y continuará "todo lo que haga falta", según aseguraron sus familiares y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, quienes organizaron un velatorio público por el que ya pasaron cientos de miles de personas.

Desde las 11:00 hora local (14:00 GMT), seguidores de todas las edades formaron una fila que alcanzó más de siete kilómetros de extensión en Avellaneda, una localidad de la zona metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, para acceder a un microestadio deportivo cubierto en el que pudieron despedir al cantante y compositor, fallecido el viernes a los 77 años.

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Medios locales estimaron que los fanáticos -llegados desde distintos puntos del país- ya habrían alcanzado el millón y para el anochecer del domingo la convocatoria no mermaba a pesar de la baja de la temperatura y la llovizna, por lo que las autoridades informaron que la ceremonia continuará al menos durante el lunes.

Los homenajes populares a Solari casi no se detuvieron desde el mismo día de su muerte, y la despedida oficial organizada por la gobernación de la provincia de Buenos Aires se orientó a permitir la voluntad de su familia, que pidió que todas las personas que quisieran acercarse a dar su adiós al ídolo pudieran hacerlo.

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Desde temprano en la mañana, horas antes del comienzo oficial de la despedida, miles de fanáticos ya se ubicaban en la fila sobre la avenida Mitre, arteria principal de Avellaneda, y poco a poco se montaba allí una feria de vendedores callejeros que ofrecieron comidas típicas, bebidas y todo tipo de recuerdos, en un ambiente de festejo comunitario y homenaje a su música, emitida sin cesar desde cientos de parlantes.

En la fila hacia el ingreso al centro deportivo donde se exhibe el féretro del 'Indio', los 'ricoteros' -en referencia al nombre de su histórica banda, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también conocida como Los Redondos- cantan canciones con alegría, un estado colectivo que contrasta con el momento del último adiós, que provoca llanto y emoción.

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El recinto, decorado con pinturas originales del músico, conduce a los asistentes por un ancho pasillo que pasa por delante del féretro, a los pies del cual los fanáticos arrojan uniformes de fútbol, camisetas, flores y otras ofrendas en un clima de devoción y respeto.

El operativo de seguridad desplegado por el Gobierno provincial ubicó a los efectivos policiales a algunas cuadras de distancia de la zona de concentración mayoritaria de los fanáticos para evitar posibles incidentes, dada la desconfianza que inspiran las fuerzas de seguridad en el público del 'Indio' tras años de soportar la represión en los conciertos de Los Redondos.

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Solari falleció este viernes a los 77 años a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, según determinaron los resultados preliminares de la autopsia.