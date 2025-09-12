Paloma Cuevas celebra su 53 cumpleaños con una fiesta íntima junto a Luis Miguel y sus mejores amigos

Tras un verano muy relajado en el que ha podido disfrutar de unas vacaciones en el sur de España junto a Luis Miguel y su familia, Paloma Cuevas ha comenzado la temporada por todo lo alto con una noche muy especial para ella, la de su 53 cumpleaños, que ha cumplido este jueves 11 de septuembre.

Lejos de optar por la discreción por la que se ha decantado en los últimos años soplando las velas en la intimidad de su domicilio rodeada de su pareja -con el que acaba de celebrar tres años de amor-, sus mejores amigos, sus hijas Paloma y Bianca, y sus padres Victoriano Valencia y Paloma Díaz, en esta ocasión la diseñadora ha elegido uno de los hoteles más exclusivos de la capital para celebrar su cumpleaños en compañía de sus seres queridos.

Mientras Paloma y el cantante mexicano optaron por llegar a la fiesta en un vehículo con los cristales tintados y acceder al Hotel Four Seasons -situado en el corazón de Madrid- por el parquing para evitar a toda costa que se captase ninguna imagen suya cuando los rumores de una posible boda son cada vez más insistentes, sí pudimos ver a algunos de los invitados a la fiesta.

El exfutbolista Raúl González, que en esta ocasión llegó sin su mujer Mamen Sanz -una de las mejores amigas de al ex de Enrique Ponce, se mostró de lo más sonriente aunque fiel a su discreción evitó revelar ningún detalle del cumpleaños. También a otra de las íntimas de la homenajeada, la joyera Cristina Yanes, que acompañada por su marido José Luis Santos, respetó la decisión de la diseñadora de que no trascendiese nada sobre la celebración de su 53 cumpleaños.