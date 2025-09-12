José Luis Martínez-Almeida se confiesa con Ana Rosa Quintana sobre su paternidad: "Es maravilloso"

Volcado en su faceta de papá primerizo desde el nacimiento de su hijo Lucas el pasado 3 de julio, José Luis Martínez-Almeida ha vuelto al trabajo tras 8 semanas de baja paternal. De nuevo al frente de la alcaldía de Madrid, e intentando que sus compromisos laborales no le quiten demasiado tiempo para continuar disfrutando con Teresa Urquijo y su bebé de la que confiesa que es la etapa de mayor felicidad de su vida, el político popular ha visitado este viernes 'El programa de Ana Rosa'.

Apenas 24 horas después de asistir al torneo benéfico de golf organizado por la Fundación Clínica Menorca y revelar que su pequeño se encuentra "fenomenal, preparado para ver el Atleti-Villarreal de este sábado", y que su mujer "está mejor que yo" -algo que ya vimos la semana pasada, cuando reaparecieron felices en el desfile de IQ Collection en el Palacio de Liria tras poner punto y final a sus vacaciones en el sur de nuestro país- Martínez-Almeida se ha sincerado con Ana Rosa Quintana sobre cómo está llevando su paternidad.

"No me imaginaba que iba a estar tan con la baba caída. Yo lo digo, para mí es maravilloso poder llegar a casa y ver a mi hijo y poder estar más tiempo en casa" ha confesado con una sonrisa, reconociendo que sus sentimientos superan cualquier expectativa que pudiese tener antes del nacimiento de Lucas.

No es la primera vez que hace balance de este momento tan especial. A finales de agosto el alcalde de la capital reaparecía en una entrevista en 'El Mundo' y revelando que el suyo es un "bebé trampa para animarme a tener los próximos muy rapido" -ya que como revelaba se porta "fenomenal" y les "deja dormir"- confesaba que entre sus planes de futuro está sin duda tener otro hijo: "El segundo va a caer, eso seguro".

"Quiero estar con él todo el rato. Le miro cuando llora y cuando no llora. No sé si estoy a la altura de lo que el niño espera, pero trato de hacerlo lo mejor posible. Voy a estar más en casa y a llegar antes porque creo que uno es mejor en su profesión cuando también está bien en su vida personal" se sinceraba. Algo que, como ha confirmado hoy, está dispuesto a cumplir porque no quiere perderse un solo momento de su pequeño Lucas.