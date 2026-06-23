eDreams amplía su presencia en América Latina con su modelo de suscripción de viajes Prime

eDreams ha anunciado la expansión internacional de su plataforma de suscripción de viajes Prime en América Latina, tras los recientes lanzamientos en México y Argentina, donde la compañía asegura estar registrando una sólida acogida inicial, y estiman que para marzo de 2030 se puedan alcanzar los 13 millones de suscriptores.

La compañía ha señalado que esta expansión forma parte de su estrategia de crecimiento a largo plazo y permitirá reforzar su presencia en nuevos mercados para alcanzar su objetivo de crecer en cifra de suscriptores para el año 2030.

Según eDreams, los primeros indicadores en ambos países muestran una rápida adopción del servicio, con una proporción de nuevos clientes que contratan Prime superior a la registrada históricamente en sus principales mercados europeos.

Esta rápida adopción de las suscripciones se ha acelerado especialmente en México, donde supera a los principales mercados europeos con un sólido margen de dos dígitos.

La compañía también destaca una evolución positiva en la satisfacción de los usuarios, con incrementos del índice de recomendación (NPS) en México y Argentina respecto a los valores europeos.

El consejero delegado de eDreams, Dana Dunne, ha afirmado que los resultados iniciales en Latinoamérica "demuestran que Prime escala con éxito más allá de nuestras fronteras" y permiten a la compañía captar nuevas oportunidades en el mercado global de viajes online.

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La empresa considera que América Latina ofrece un importante potencial de crecimiento por el avance del comercio electrónico y la digitalización del sector turístico.

México cuenta con un mercado potencial de viajes estimado en 32.000 millones de dólares, mientras que Argentina alcanza los 8.900 millones de dólares, según los datos aportados por la compañía.