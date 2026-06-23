La UMU refuerza su liderazgo en sostenibilidad con un simposio internacional protagonizado por dos premios Goldman

La Universidad de Murcia (UMU) ha celebrado a través de la Facultad de Economía y Empresa y la Cátedra de RSC el '4th Transatlantic Symposium on Sustainable Development in Higher Education', un encuentro internacional que ha consolidado a la institución como un nodo estratégico en el diálogo global sobre sostenibilidad, educación superior y transformación ecológica.

La coordinación del simposio ha estado a cargo de María Semitiel, Salvador Ruiz de Maya y Longinos Marín, profesores de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU e impulsado desde la Cátedra de RSC, consolidada como un espacio de referencia en investigación, transferencia y formación en sostenibilidad y desarrollo responsable.

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Ha reunido a más de 40 investigadores, académicos y expertos procedentes de 18 países de Europa y América en un espacio de cooperación científica orientado a fortalecer el papel de las universidades en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la transición ecológica y la promoción de modelos educativos más justos y resilientes.

TERESA VICENTE, REFERENTE EN DERECHOS DE LA NATURALEZA

Uno de los ejes centrales del encuentro ha sido la figura de la profesora de la Facultad de Derecho de la UMU, Teresa Vicente, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, reconocida internacionalmente por su papel decisivo en la protección jurídica del Mar Menor.

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Su trayectoria fue distinguida en 2024 con el premio ambiental Goldman, conocido como el 'Nobel de la naturaleza', uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo en defensa del medio ambiente, que ha situado su labor en el centro del debate global sobre los derechos de la naturaleza y la justicia ecológica.

Vicente lideró la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para conferir personalidad jurídica y derechos propios al Mar Menor, convirtiéndolo en el primer ecosistema de Europa que disfrutó de estos derechos legales.

Durante su intervención, se ha subrayado la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma jurídico y político que reconozca a los ecosistemas como sujetos de derechos, integrando la protección ambiental en el núcleo de la toma de decisiones públicas.

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LA URGENCIA DE TRANSFORMAR EL MODELO DE DESARROLLO

El simposio contó igualmente con la presencia del investigador Walter Leal, referente internacional en sostenibilidad y educación ambiental. Profesor e investigador vinculado a diversas instituciones europeas y editor jefe de la Encyclopedia of the United Nations Sustainable Development Goals, Leal analizó los retos que plantea la crisis climática y destacó la importancia de incorporar la sostenibilidad de forma transversal en la docencia, la investigación y la gestión universitaria.

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Asimismo, participó el activista y defensor ambiental cubano Humberto Ríos Labrada, Premio Goldman en 2010, cuya trayectoria está ligada a la agroecología, la innovación participativa y la resiliencia climática de las comunidades rurales.

En su intervención puso de relieve la contribución de la ciudadanía y de las comunidades locales a la conservación de los ecosistemas y a la construcción de modelos de desarrollo más sostenibles. A lo largo de las distintas sesiones se abordaron cuestiones como la integración de los ODS en la educación superior, la cooperación internacional en investigación, la justicia climática y la responsabilidad social de las instituciones académicas.

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Los participantes coincidieron en señalar el papel de las universidades como agentes generadores de conocimiento, innovación y soluciones para afrontar los grandes retos ambientales y sociales. Foro de referencia Con esta cuarta edición, el 'Transatlantic Symposium on Sustainable Development in Higher Education' continúa consolidándose como un foro internacional de referencia en materia de sostenibilidad universitaria.

Tras celebrarse en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, Estados Unidos) en 2023, en Bélgica en 2024 y en Canadá en 2025, la Universidad de Murcia ha acogido por primera vez este encuentro, reforzando su proyección internacional y su compromiso con la cooperación científica en el ámbito de la sostenibilidad.

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