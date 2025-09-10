Antonio Tejado, serio al preguntarle por la petición de María del Monte

El pasado fin de semana salió a la luz que la abogada de María del Monte e Inmaculada Casal ha presentado un escrito formal en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla pidiendo 28 años de cárcel para el sobrino de la artista.

Una información por la que fue preguntada la madre de Antonio, María José García, y guardaba silencio sin confirmar si estaría enfadada y dolida con la artista por la decisión que ha tomado junto a su abogada.

Este miércoles, ha sido Tejado quien ha reaparecido ante las cámaras y lo cierto es que se ha mostrado muy serio tras publicarse la noticia de la decisión de su tía e Inmaculada.

El sobrino de la cantante evitaba dar detalles de cómo se encuentra y se marchaba rápidamente junto a su novia Samara en la moto para evitar las preguntas de la prensa.