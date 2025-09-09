Israel alega que los bombardeos en Qatar están "justificados" por ataques como el del lunes en Jerusalén

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el responsable de Defensa, Israel Katz, han esgrimido que los bombardeos lanzados este martes sobre presuntos líderes de Hamás en la capital de Qatar, Doha, están "plenamente justificados" por la insistencia de los terroristas en "acciones asesinas" como el atentado del lunes que dejó seis muertos en Jerusalén, entre ellos un ciudadano español.

El Gobierno ha explicado en un comunicado que fue Netanyahu quien tomó la iniciativa después de dicho atentado y de otros ataques en la Franja de Gaza, de tal manera que las agencias de seguridad empezaron a estudiar planes contra la cúpula de Hamás. Katz "respaldó por completo" esta idea y, finalmente, los expertos vieron este martes una "oportunidad operativa" en Doha.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet recibieron luz verde a lo que ambas organizaciones han descrito como "ataques de precisión". Según Netanyahu y Katz, Israel tiene derecho a este tipo de acciones "porque los líderes de Hamás fueron quienes iniciaron y organizaron la masacre del 7 de octubre" de 2023, que se saldó con unos 1.200 fallecidos y unos 250 secuestrados.

Desde entonces, "han seguido perpetrando ataques asesinos contra Israel y sus ciudadanos, también asumiendo la responsabilidad del asesinato de civiles ayer en Jerusalén", reza la nota. El brazo armado de Hamás ha reivindicado este martes la autoría de dicho ataque.

Tanto Qatar como la ONU han criticado las acciones militares israelíes por considerarlas una violación flagrante de la soberanía qatarí. El Gobierno qatarí ha denunciado lo que considera un "asalto criminal", advirtiendo de que "no tolerará este imprudente comportamiento israelí"