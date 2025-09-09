Guterres critica el ataque israelí sobre Doha: "Es una flagrante violación de la soberanía de Qatar"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado este martes el ataque perpetrado por las fuerzas israelíes contra Doha, la capital qatarí, y ha asegurado que se trata de una "flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial" del país.

"Estamos recibiendo informaciones sobre los ataques contra Qatar, un país que ha estado desempeñando un papel sumamente importante para lograr un alto el fuego y la liberación de los rehenes", ha dicho Guterres durante una rueda de prensa en la que ha hecho alusión a la mediación realizada durante los últimos años entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así, ha instado a las partes a "trabajar para lograr un alto el fuego, en vez de tomar medidas que destruyan la posibilidad de alcanzarlo". "Estas noticias demuestran la importancia del informe que hemos lanzado hoy mismo: es una realidad que el mundo destina mucho más en hacer la guerra que en construir la paz", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que en el año 2024, el gasto militar alcanzó cifras récord, y ha incidido en la importancia de que los gobiernos "protejan a los civiles" frente a las "amenazas". "Pero la paz duradera no puede alcanzarse únicamente mediante el gasto militar. Quiero hacer un llamamiento a la acción para reorganizar prioridades", ha puntualizado.

"La trayectoria actual es insostenible. Hay que poner en primer lugar la diplomacia. (...) Un gasto militar excesivo no garantiza la paz, hay pruebas de esto", ha zanjado.