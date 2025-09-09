Bluesky incorpora la función de Publicaciones guardadas en su aplicación

Bluesky ha incorporado una función para guardar publicaciones de forma privada, con el fin de que los usuarios puedan acceder a ellas y consultarlas posteriormente en la aplicación en la sección de Publicaciones guardadas.

La red social tenía hasta ahora una opción para que los usuarios guardasen las publicaciones que quisiesen consultar después mediante una solución que creó el desarrollador de la plataforma Jaz con la que se podía guardar la publicación respondiendo a la misma con el emoticono de una chincheta.

Esta solución cumplía la misma función que puede tener la herramienta de Marcadores en otras redes sociales, pero no se podía guardar una publicación de forma privada, ya que al responder a una publicación, el resto de usuarios podían verlo.

Así, para poder hacerlo de forma privada, Bluesky ha incorporado la herramienta de Publicaciones guardadas o Marcadores, que ofrece la posibilidad a los usuarios de guardar 'post' que quieran consultar después a través de un icono que aparece debajo de la publicación, al lado del botón de 'Me Gusta', tal y como ha anunciado la cuenta oficial de la plataforma en su perfil.

De esta manera, los usuarios podrán acceder a todas sus publicaciones guardadas en el apartado de Publicaciones Guardadas en la interfaz principal de la aplicación, por lo que se habilita un acceso más sencillo que antes.

Asimismo, Bluesky ha indicado que los usuarios que hayan guardado publicaciones mediante respuestas con el emoticono de la chincheta podrán realizar una migración con una herramietna específica, para poder tenerlas en la nueva sección de Publicaciones Guardadas.