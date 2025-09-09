Bayrou formaliza su dimisión ante Macron, que debe ahora nombrar sustituto

El primer ministro saliente de Francia, François Bayrou, ha formalizado este martes su dimisión ante el presidente, Emmanuel Macron, que "ha tomado nota" y ha encargado al actual gabinete permanecer en funciones a la espera de estudiar una alternativa, según un comunicado del Gobierno.

El Elíseo ya avanzó el lunes, tras el fracaso de la cuestión de confianza en la Asamblea Nacional, que Macron nombraría a un primer ministro "en los próximos días", aunque aún está por ver a qué persona elige y qué margen tiene esta para tratar de sumar una mínima mayoría con la que evitar el bloqueo de la izquierda y de la ultraderecha.

El presidente ha descartado la disolución de la Asamblea y la convocatoria de nuevas elecciones anticipadas, por lo que salvo sorpresa el sucesor de Bayrou deberá lidiar con el marco parlamentario que surgió de los comicios legislativos de verano de 2024. Será el quinto jefe de Gobierno en apenas tres años.

Bayrou, que llegó al cargo en diciembre de 2024, se ha visto forzado a dejar el cargo después de perder por 364 votos a 194 la cuestión de confianza que él mismo planteó para tratar de salvar 'in extremis' su plan de recortes presupuestarios.