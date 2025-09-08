Kellogg advierte de una "escalada" en Ucrania tras el ataque ruso contra la sede del Gobierno

El enviado especial de Estados Unidos en Ucrania, Keith Kellogg, ha advertido de una escalada del conflicto tras el ataque del Ejército ruso este domingo contra la capital, Kiev, que ha dejado al menos dos muertos y una veintena de heridos y que ha afectado, por primera vez, a la sede del Gobierno ucraniano, y ha cuestionado que Moscú "quiera ponerle fin diplomáticamente".

"El peligro en cualquier guerra es la escalada. Rusia parece estar intensificando la situación, con el mayor ataque de la guerra contra las oficinas del Gobierno de Ucrania en Kiev", ha denunciado en su cuenta de la red social X, recordando que "estuve con su primera ministra, Yulia Sviridenko, hace dos semanas en ese edificio".

Kellogg ha advertido de que "los acontecimientos pueden descontrolarse con acciones como estas", al tiempo que ha lamentado que "el ataque no fue una señal de que Rusia quiera ponerle fin diplomáticamente". "Por eso, el presidente (Donald) Trump está trabajando para detener esta guerra", ha asegurado.

El inquilino de la Casa Blanca ha apuntado este mismo domingo a una nueva ronda de sanciones contra Moscú, mientras que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha confirmado la disposición de Washington a imponer nuevas medidas contra países que compren petróleo ruso y así "colapsar" la economía rusa, como ya ha hecho el pasado agosto al aplicar aranceles del 50 por ciento a India.

Al menos dos ucranianos han perdido la vida y otros 17 han resultado heridos este domingo después de que el Ejército de Rusia bombardeara la capital ucraniana, provocando un incendio en la sede del Gobierno ucraniano, que ha sido alcanzada por el ataque.

Esta nueva ofensiva contra la ciudad de Kiev llega después de que al menos 15 personas resultaran heridas por ataques de drones rusos en Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, a última hora de este sábado.