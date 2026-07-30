Trump tras su reunión con Zelenski: "Me gustaría que pusiera fin a la guerra"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este miércoles, al calor de la reunión mantenida en la víspera con su par en Ucrania, Volodimir Zelenski, que le gustaría que "pusiera fin a la guerra" con Rusia.

"Me gustaría que pusiera fin a la guerra", ha remarcado el mandatario en declaraciones a los medios tras insistir en que su reunión con Zelenski "fue bien".

En esa línea, tras jactarse de llevarse "bien" tanto con Zelenski como con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el inquilino de la Casa Blanca ha señalado que "no es aceptable" que sea "habitual" que mueran "miles de personas" por causa de este conflicto.

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"25.000 personas murieron el mes pasado. Eso es algo habitual. Y no es aceptable. Así que le dije (a Zelenski): Simplemente, pon fin a la guerra", ha aseverado el magnate republicano.

La visita de este martes de Zelenski se constituye como la tercera que realiza al Despacho Oval desde el tirante encuentro que mantuvieron él y Trump a finales de febrero de 2025. "Nuestras relaciones son mucho mejores y más constructivas. Ya no son tan emocionales como antes y creo que es bueno que hayan mejorado", sostuvo el propio jefe del Ejecutivo ucraniano tras la reunión.

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Sobre este último viaje a Washington, Zelenski considera que ha debido servir como antesala de una próxima visita de los enviados especiales de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, que si bien han estado en contacto con las partes rusa y ucraniana, han centrado sus principales esfuerzos en la crisis de Irán.

Así, el mandatario ucraniano adelantó que la visita podría darse en dos semanas, concretando de ese modo un poco más la fecha de un encuentro que se viene barruntando desde hace tiempo y que sería el primero que se celebra en Kiev al que asisten Witkoff y Kushner, después de varias reuniones en el Kremlin.

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