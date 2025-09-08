Grupo Haier lleva a IFA nuevos frigoríficos, soluciones de lavado y aspiradoras de las marcas Haier, Candy y Hoover

El grupo Haier ha presentado las novedades en electrodomésticos para el hogar, con propuestas como la nueva gama de refrigeración Horizon Collection de Haier, con sistemas de dispensación de agua y hielo, el lavavajillas PureWash de Candy, que completa el proceso de lavado en 35 minutos, y la aspiradora robótica HG8 Ultra Sense de Hoover, con tecnología de mapeo láser de 360 grados.

Haier ha expuesto en la feria IFA 2025 de Berlín (Alemania) su visión del futuro del hogar inteligente bajo el lema 'Naturally Connected' ('Naturalmente conectado'), un ecosistema de hogar inteligente en el que la tecnología se integra de forma natural en la vida cotidiana.

En él se enmarcan las nuevas soluciones de refrigeración de Haier de la gama Horizon Collection, con sistemas de dispensación de agua y hielo y los modelos integrados de ID Titanium, con capacidad de hasta 400 litros y dimensiones flexibles.

La compañía también ha lanzado la nueva gama de lavado y secado Next Generation, que lleva "la personalización y la Inteligencia Artificial a un nivel inédito", y mostrado sus novedades de la serie X, centrada en el rendimiento y el consumo responsable, y compuesta por el armario inteligente Cloth Closet 2.0, la torre que aúna lavadora y secadora Laundry Center y el centro de lavado 'todo en uno' L+Combo, que lava y seca en menos de una hora.

Los nuevos lavavajillas de la Colección I-Pro Shine incorporan con luz Biovitae que desinfecta al 99,99 % y ahorra energía, mientras que en la cocina, los hornos Steam ID 2 incluyen tecnología Bionicook, que esa el vapor para una cocina más sana y precisa.

En el pequeño electrodomésticos, Haier ha presentado la cafetera compacta y automática I-Master 5 y las freidoras de aire I-Master 3, con capacidad para hasta once litros. Y en entretenimiento, los televisores de la gama Smart TV, con modelos que abarcan desde las 32 hasta las 115 pulgadas con tecnologías como OLED, QD-MiniLED, QLED y LED.

CANDY

Como parte del grupo Haier, Candy también ha expuesto sus novedades en la feria alemana, a la que ha llevado la solución de lavado Multi Wash, con tres tambores independientes, y la lavadora ProWash 750, de alto rendimiento pensada para el uso diario.

El lavavajillas PureWash completa el proceso de lavado en 35 minutos con el ciclo Wash&Dry, mientras que los frigoríficos City Fresco llegan con capacidades de hasta 280 litros con 55 centímetros de ancho. Los hornos Bake 800 eliminan el precalentamiento, reduciendo el tiempo de cocción hasta en un 30% y el consumo de energía hasta en un 25%.

HOOVER

Hoover, por su parte, ha expuesto la aspiradora inalámbrica HF6 Turbo Sense, que detecta automáticamente el tipo de suelo y ajusta la potencia de succión en tiempo real para garantizar resultados óptimos.

También la aspiradora robótica HG8 Ultra Sense, con tecnología de mapeo láser de 360 grados, que escanea y memoriza con precisión el diseño del hogar, reconoce obstáculos y organiza rutas inteligentes para una cobertura completa.

A estos modelos se unen las soluciones de limpieza HW6 Ultra Clean, que ofrece una limpieza profunda y eficaz en suelos duros gracias a su potente succión de 20.000 Pascales, y HS5 Spot Wash&Dry, que abordar manchas y suciedad localizada en cualquier espacio del hogar con un sistema cuatro en uno que rocía, lava, cepilla y aspira en una sola pasada.