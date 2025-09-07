La Policía de Perú sufre una filtración de miles de documentos de Inteligencia

La Policía Nacional peruana ha denunciado que ha sufrido la filtración de miles de documentos de Inteligencia tras sufrir un ataque cibernético por parte de una organización de 'hackers' llamada 'Deface Perú'.

Parte de la información filtrada contiene datos sobre la identidad de los agentes, planes operativos, equipos electrónicos y seguimientos a integrantes de organizaciones criminales y armamento, según han explicado las fuerzas de seguridad al diario 'La República'.

En total, la Policía estima que se han difundido los nombres, apellidos y datos personales de unos 1.500 agentes, además de informes sobre actividades de espionaje, terrorismo, narcotráfico, minería ilegal y crimen organizado.

El Ministerio del Interior ha admitido que la Dirección de Inteligencia de la Policía ha sido "víctima de un ataque de los hacktivistas de Deface Perú" y ha anunciado la aplicación de medidas de control de daños.

"Inmediatamente se activó el plan de contingencia, procediéndose a la suspensión de los servicios", ha señalado el Ministerio en un comunicado, en el que ha matizado que se han iniciado las investigaciones pertinentes con el objetivo de "perseguir los delitos cometidos y lograr la identificación de todos los posibles autores".