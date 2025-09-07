Agencias

Desciende a nivel de gravedad 1 el incendio de Castromil (Zamora)

La Junta de Castilla y León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio en la localidad zamorana de Castromil, en el municipio de Hermisende, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, activado este sábado 6 de septiembre a las 10.58 horas y elevado minutos después a IGR 2, ha contado con más de 60 medios de extinción desde su origen.

En estas labores se encuentran en este momento 25 medios terrestres y aéreos, entre ellos dos helicópteros, tres bulldozer y tres autobombas. Aún se investiga la causa del fuego.

