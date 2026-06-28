Russell gana el Gran Premio de Austria, por delante de Verstappen y de Antonelli

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) ganó el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg, en Estiria.

Russell, de 28 años, logró su séptima victoria en la F1 -la segunda del año- al imponerse en una calurosa carrera por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo; y del otro Mercedes, el de su compañero italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, que también subió al podio.

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El australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó cuarto, un puesto por delante del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari).

El español Carlos Sainz (Williams) se tuvo que retirar -a causa de un problema de motor- de una carrera que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) acabó decimoctavo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoquinto, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) se retiró a las primeras de cambio.