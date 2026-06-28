Albares viaja este lunes a Eslovaquia para participar en la Conferencia de Embajadores y visitar la base de Lest

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viaja este lunes a Eslovaquia para participar en la Conferencia de Embajadores del país como invitado internacional, mantener un encuentro bilateral con su homólogo eslovaco, Juraj Blánar, y visitar la base de Lest, donde España lidera una brigada multinacional de la OTAN.

La visita se produce en un momento de "fortalecimiento de las relaciones bilaterales" entre ambos países "con sinergias en áreas clave como asuntos europeos, turismo, defensa y cooperación académica y científica", según ha informado Exteriores en un comunicado. El último encuentro tuvo lugar en junio de 2025, cuando Blánar visitó España.

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En el plano económico, el ministerio ha destacado que las empresas españolas cuentan con presencia destacada en Eslovaquia, especialmente en el sector ferroviario. En materia turística, los viajes de ciudadanos eslovacos a España se han duplicado en los dos últimos años, lo que sitúa a España como cuarto destino preferido de ese país. El español es además la cuarta lengua extranjera más estudiada en Eslovaquia, con presencia institucional a través de un Aula Cervantes en Bratislava, tres lectorados de la AECID y siete secciones bilingües con más de 2.500 alumnos, según los datos de Exteriores.

La Conferencia de Embajadores de Eslovaquia, que se celebra desde 1995 en Bratislava, cuenta cada año con un invitado de honor internacional. Este año, Albares ocupará ese papel bajo el título 'A global and humanistic foreign policy'. En la pasada edición, celebrada entre el 26 y el 28 de mayo, participaron 67 embajadores.

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Tras el acto, el ministro se desplazará a la base de Lest, donde España ejerce como nación líder de la brigada multinacional en el marco de la Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en el flanco este de Europa. La presencia española en dicha base es de cerca de 900 efectivos del Ejército de Tierra.