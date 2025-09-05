Trump firma la orden ejecutiva que renombra al Pentágono como Departamento de Guerra: "Es un mensaje de victoria"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes la orden ejecutiva que renombra el hasta ahora Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, considerando que "envía un mensaje de victoria" al mundo, a pesar de que ha defendido que "se necesita la paz en el mundo" y que desde que llegó a la Casa Blanca ha asegurado que pondría fin a los conflictos.

Tras la firma del documento, Trump ha defendido que "es un cambio muy importante porque es una actitud". "Sabemos cómo ganar, hemos estado ganando y ganaremos como nunca antes se haya visto (...) Realmente se trata de ganar", ha expresado.

"Creo que envía un mensaje de victoria, realmente un mensaje de fuerza. Somos muy fuertes, mucho más de lo que nadie puede comprender", ha dicho en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, donde ha estado acompañado del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, al que ya se ha dirigido como "secretario de Guerra".

El inquilino de la Casa Blanca ha agregado que el equipo militar estadounidense "no se compara al de nadie", llegando a decir que "está 20 años por delante" del resto. En este sentido, ha asegurado que "mucho de esto ocurrió durante" su primer mandato: "Literalmente, reconstruirmos nuestro Ejército".

Al ser preguntado sobre si el cambio de nombre necesita el visto bueno del Congreso, ha cuestionado que sea así. "No lo sé, lo vamos a averiguar, aunque no estoy seguro de que tengan que hacerlo. Hoy firmamos una orden ejecutiva, pero lo averiguaremos. Existe la duda de si tienen que hacerlo o no pero lo presentaremos ante el Congreso", ha respondido.

El magnate neoyorquino ha dicho que harán el cambio "en la forma menos cara, empezando por cambios en el material de papelería según sea necesario y cosas por el estilo". "Sabemos cómo cambiar un nombre sin volvernos locos", ha resumido.

De hecho, la página web del Pentágono ya ha cambiado su dominio y su logo. Lo mismo ha ocurrido con las redes sociales del Departamento y del secretario, tanto en X como en Facebook.