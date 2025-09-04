Agencias

Martín de la Puente supera su estreno en el US Open y Dani Caverzaschi cae eliminado

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los tenistas españoles Martín de la Puente y Daniel Caverzaschi intercambiaron este miércoles sus papeles en sus estrenos en el cuadro individual del tenis en silla del Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, y sólo el gallego pudo avanzar.

Después de que el debut en el cuadro de dobles se saldase con clasificación a las semifinales del madrileño junto al neerlandés Tom Egberink y eliminación del gallego junto al también neerlandés Ruben Spaargaren, a nivel individual sólo pudo superar el debut el vigués.

De la Puente, que parte como tercer cabeza de serie en Nueva York, se deshizo con trabajo del chino Zhenxu Ji en dos sets por 6-4, 7-5 y ahora tratará de 'vengar' en los cuartos de final a su compañero Dani Caverzaschi, que no pudo con el británico Gordon Reid tras un largo partido de más de dos horas y media en el que terminó cayendo 7-6(4), 4-6, 6-1.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El thriller generacional hispanocolombiano 'Vidres a la piscina' arranca su rodaje en Torrent (Valencia)

El thriller generacional hispanocolombiano 'Vidres

La presidenta de Extremadura traslada su pésame a las familias de la víctimas del funicular en Lisboa

La presidenta de Extremadura traslada

Venezuela acusa a EEUU de once "ejecuciones" en su bombardeo contra una barca sospechosa de transportar droga

Venezuela acusa a EEUU de

Roblox exigirá a todos los usuarios verificar su edad para acceder a las funciones de comunicación

Roblox exigirá a todos los

Organizaciones agrarias piden al Gobierno que se oponga al acuerdo UE y Mercosur por ser "muy lesivo" para la Comunitat

Organizaciones agrarias piden al Gobierno