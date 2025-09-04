Dreame ofrece nuevas opciones de limpieza con los robots aspiradores Aqua Series y el Cyber10 Ultra con brazo biónico

Dreame ha presentado sus nuevas opciones de robot aspirador con la nueva Aqua Series, que integra el sistema Fresh Water Technology para suelos higiénicos, así como con el nuevo Matrix10 Ultra, que dispone de una estación de cambio múltiple de mopas, y el Cyber10 Ultra, su primer modelo equipado con un brazo biónico, además de dar a conocer su concepto de robot aspirador biónico capaz de subir escaleras, Cyber X.

Diseñada para potenciar la "dream life" de los usuarios, la tecnológica ha dado a conocer en la feria tecnológica IFA, la nueva Aqua Series que, compuesta por los modelos Aqua10 Ultra Roller Complete y Aqua10 Ultra Track Complete, integran un sistema de rodillo que realiza la limpieza en tiempo real con agua fresca, Fresh Water Technology.

De esta manera, aseguran resultados higiénicos "consistentes" y un cuidado del suelo más inteligente, ya que separa automáticamente el agua sucia para evitar la recontaminación. Concretamente, en el caso del nuevo Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, utiliza una mopa que gira a 100 RPM con 12 boquillas de pulverización y control de presión preciso.

Para superficies con alfombras, el Aqua10 Ultra Roller Complete también dispone del sistema AutoSeal Roller Guard, que se basa en una barrera inteligente que se cierra sobre el rodillo al acercarse a las alfombras, evitando que se humedezcan y permitiendo la limpieza seca.

Finalmente, tras la limpieza, el rodillo realiza un ciclo de autolimpieza con agua a 100 grados, gracias al sistema ThermoHub, con lo que es capaz de disolver grasas y eliminar suciedad, bacterias y olores del rodillo de fregado.

Por su parte, el modelo Dreame Aqua10 Ultra Track Complete, también integra el sistema TrackSync de fregado continuo con agua caliente, concretamente a 45 grados. Este sistema pulveriza agua sobre la mopa, garantizando una limpieza higiénica.

A la hora de moverse por la superficie, ambos modelos disponen del sistema ProLeap, que se basa en patas robóticas retráctiles que elevan automáticamente el chásis de la aspiradora para superar umbrales, alfombras gruesas o terrenos irregulares de hasta 8 cm. Asimismo, también integra una cinta de tracción en formato oruga que consigue alzar el dispositivo hasta 6 cm, evitando que quede atascado.

De la mano de la tecnología AstroVision Obstacle Intelligence de Nvidia, pueden evitar más de 240 obstáculos con precisión. Igualmente, se acompaña de la navegación Versalift con sensor LDS Retráctil.

En cuanto a su potencia de succión, ambos modelos cuentan con hasta 30.000 Pa de succión ultrafuerte, que elimina polvo, residuos y pelos de mascotas de todo tipo. Además, también integra un sistema HyperStream DuoBrush antienredos.

Finalmente, los nuevos robots de la serie Aqua disponen de conectividad Matter y Pet Care 4.0. Así, los nuevos Aqua10 Ultra Roller Complete y Ultra Track Complete se lanzarán a partir del 8 de septiembre por 1.499 euros, en los colores blanco y negro.

DREAME MATRIX10 ULTRA

Continuando con los nuevos robots aspiradores, Dreame ha presentado el Matrix10 Ultra, que destaca por integrar la primera estación de cambio múltiple de mopas y un compartimento de tres soluciones, adaptándose a diferentes áreas y garantizando un hogar limpio "con el mínimo mantenimiento".

Según ha explicado la compañía, la estación del Matrix10 Ultra puede alojar hasta tres tipos de mopa, que se cambian automáticamente dependiendo del tipo de habitación, superficie o necesidad de limpieza.

Por ejemplo, utiliza mopas de nylon para eliminar manchas de grasa en la cocina, mopas de esponja con retención de agua para el baño o mopas térmicas para otras habitaciones, manteniendo una temperatura constante para una limpieza más efectiva. Además, el compartimento de tres soluciones de la estación ofrece productos específicos para olores de mascotas, cuidado de suelos de madera y limpieza general.

Por otra parte, el Matrix10 Ultra cuenta con el sistema HyperStream Detangling DuoBrush, que se basa en un cepillo de goma con cerdas para eliminar el polvo y un cepillo de goma TPU para levantar residuos de alfombras. Siguiendo esta línea, su sistema ProLeap actualizado y su chásis Triple-Wheel AgiLift permiten que el robot se desplace superando obstáculos de hasta 8 cm.

También dispone de navegación VersaLift para poder moverse por muebles bajos, y una succión de 30.000 Pa con la que Dreame garantiza la recogida de residuos de manera eficiente, certificado por TÜV Low Noise Cleaning.

Con todo, Dreame ha detallado que Matrix10 Ultra estará disponible en blanco y negro a partir del 24 de septiembre por 1.599 euros.

DREAME CYBER10 ULTRA

Otra de las novedades de Dreame es el nuevo Cyber10 Ultra, el primer robot aspirador de la marca que incorpora un brazo robótico, el Hyper-Flex Arm, que compuesto por cuatro articulaciones y cinco grados de libertad que imitan la mano humana, puede levantar y mover objetos de hasta 500 gramos, extendiéndose hasta 33 cm.

Junto con el CyberDex Bionic Ecosystem, el brazo también organiza objetos dispersos, categorizándolos y almacenándolos en zonas definidas por los usuarios. Además, también es capaz de utilizar accesorios especializados de forma inteligente, como cepillos y boquillas, para limpiar espacios estrechos entre muebles o rincones.

Para su movimiento, combina la tecnología Astro Vision para mapeo 3D y navegación precisa, con detección de más de 240 objetos, y el OmniArm Vision System, que ofrece detección de obstáculos a 360 grados con cámaras infrarrojas y RGB.

Además el sistema StereoEdge Lateral Obstacle Avoidance utiliza sensores láser ToF para navegar alrededor de obstáculos hasta 6 metros. También integra el sistema ProLeap y el ThermoHub de autolimpieza de mopa a 100 grados. Este modelo estará disponible a principios de 2026.

NUEVO CONCEPTO CON DREAME CYBER X

Dreame ha concluido sus novedades con un avance conceptual en robótica para subir escaleras. Se trata del Dreame Cyber X, un sistema de aspiración diseñado para limpiar múltiples pisos que se compone de un robot aspirador, el sistema biónico QuadTrack para subir escaleras y la estación base.

Así, para pasar de un piso a otro, el robot se acopla al sistema QuadTrack, que lo transporta al siguiente piso y lo libera para que continúe con la limpieza o para conectar con la base. Concretamente, puede subir escaleras de hasta 25 cm de altura a 0,2 m/s adaptándose a distintos anchos y geometrías de peldaños con sus cuatro patas.

Este sistema QuadTrack también dispone de ruedas de goma resistentes y adherentes, para su estabilidad en suelos de madera, baldosas y alfombras. Además, cuentan con baterías de 6.400 mAh para subir cinco pisos en una sola sesión y se guían mediante el sistema de visión inteligente 3DApt.

ASPIRADORAS ESCOBA V30 Y V20 PRO

También ha habido espacio para las nuevas aspiradoras de mano V30 y V20 Pro, estas "escobas sin cable" ofrecen un nuevo nivel de eficiencia con el GrapFree AI Robotic Arm, diseñado para ofrecer precisión de limpieza en bordes y esquinas.

Según ha explicado Dreame, guiado por sensores infrarrojos inteligentes, el brazo se extiende con precisión por bordes de paredes y muebles para aspirar a tan solo 0 mm, limpiando los bordes en una sola pasada. Siguiendo esta línea, ambos modelos disponen de una varilla extensible plegable de 90 grados y 4 etapas que permite fregar fácilmente debajo de muebles.

También incluyen tecnología TangleCur Dual Scraper para evitar los enredos de cabello cortando los filamentos en piezas finas. Además, el OmniX 2.0 Dynamic Brush Head se adapta a cualquier tipo de superficie.

Estos modelos estarán disponibles a partir del 25 de septiembre por 599 euros para el Dreame V30, con 330 AW de potencia de succión, y por 429 euros para el Dreame V20 Pro, con 210 AW de potencia de succión y hasta 90 minutos de autonomía.