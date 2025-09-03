Urtasun, sobre la candidatura de 'Sirat', 'Sorda' y 'Romería' a los Oscar: "Son maravillosas y una auténtica joya"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que 'Sirat', 'Sorda' y 'Romería' --las tres películas candidatas a representar a España en la próxima edición de los Oscar-- son "absolutamente maravillosas y una auténtica joya" que ya ha tenido la ocasión de ver y ensalza el año "espectacular" del cine español.

"Estamos ante un año espectacular del cine de nuestro país en España. Son tres producciones que son absolutamente maravillosas. He tenido la ocasión de ver las tres y la verdad es que son una auténtica joya", ha admitido Urtasun en un acto en Madrid, junto con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras la reunión con representantes de organizaciones ecologistas y con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales para analizar la situación tras la reciente oleada de incendios.

Urtasun ha recalcado que es un "grandísimo" año para el cine español y ha deseado suerte a las tres producciones para el próximo 17 de septiembre, día en el que se conocerá qué película representará a España en la edición 98 de los Oscar. "Son una muestra de la fortaleza de nuestro cine, que es uno de los grandes orgullos de nuestra cultura", ha afirmado.

Un total de 57 largometrajes, estrenados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, han optado a la preselección, tal y como ha desvelado el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite. La actriz Emma Suárez (ganadora hasta en dos ocasiones del Goya a Mejor Actriz protagonista por 'El perro del hortelano' y 'Julieta') y el actor Juan Diego Botto (nominado en varias ocasiones), miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, han sido los encargados de anunciar las tres películas preseleccionadas.