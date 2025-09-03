Tamara, hermana de Michu, aturdida por el testamento de su hermana

Tamara, hermana de Michu, ha vuelto al plató de 'TardeAR' para hablar de la herencia que le ha dejado y lo cierto es que ha dejado a los colaboradores de lo más sorprendidos porque ha asegurado que aunque ha dejado bienes "ha dejado varias deudas" muy elevadas.

Además de tener problemas con Hacienda, Michu también habría tenido varias multas de tráfico que ascienden a 8.000 euros y el valor. No solo existe un piso, un coche y una moto, también estas deudas con las que no contaban.

En cuanto a cómo se han enterado del testamento, Tamara ha asegurado que conocieron los detalles por televisión y, al parecer, todavía no se ha producido la lectura del testamento porque no les han avisado.

Tras su intervención, Tamara se ha dejado ver ante las cámaras visiblemente aturdida y ha vuelto a dejar claro que están gestionando toda esta polémica del testamento como pueden: "Estamos en ello".

Al preguntarle por el conflicto que han tenido con los Ortega-Cano y la nueva aventura de Gloria Camila en televisión ahora que se ha embarcado a 'Supervivientes All Star', ha explotado ante las cámaras asegurando que "con ellos nada".