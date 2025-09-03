Agencias

La UE ofrece su pésame a los familiares de las víctimas del accidente de funicular en Lisboa

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Unión Europea ha trasladado este miércoles sus condolencias por el descarrilamiento del funicular del Elevador de la Gloria en la capital de Portugal, Lisboa, un trágico accidente que se ha saldado con la muerte de al menos 15 personas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido su más sentido pésame a los familiares de las víctimas a través de un breve mensaje publicado en redes sociales en el que ha dicho sentirse "triste" por el accidente.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha afirmado que "Europa se solidariza con las víctimas, sus seres queridos y toda la comunidad de Lisboa". "Nuestros corazones están con los afectados por la tragedia en el Elevador de la Gloria", ha agregado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

EEUU aplaude que la población en campamentos de refugiados del noreste de Siria haya caído por debajo de 30.000

EEUU aplaude que la población

Terelu Campos recuerda emocionada a su madre desde 'De viernes'

Terelu Campos recuerda emocionada a

Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EEUU en Polonia

Trump se muestra abierto a

Trump critica la multa multimillonaria de Bruselas contra Google y amenaza con represalias: ¡Es una injusticia!

Trump critica la multa multimillonaria

España vence bien a Chipre en su inicio clasificatorio para el Europeo sub-21

España vence bien a Chipre