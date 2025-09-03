La actividad del sector servicios en España siguió creciendo en agosto, pero a un ritmo más moderado

La actividad del sector servicios en España mantuvo en agosto una sólida expansión, aunque con una desaceleración respecto al mes anterior, según el último informe PMI de Hamburg Commercial Bank y S&P Global.

El crecimiento estuvo respaldado por el aumento de los nuevos pedidos y la aceleración de los precios de venta, que escalaron a máximos de 16 meses para proteger los márgenes ante el repunte de los costes operativos.

El Índice HCOB PMI de Actividad Comercial del Sector Servicios, ajustado estacionalmente, se situó en agosto en 53,2 puntos, por encima del umbral de 50 que marca expansión, pero por debajo de los 55,1 registrados en julio. El informe destaca que la expansión del sector servicios español encadena ya dos años consecutivos.

El incremento de la actividad está principalmente vinculado a la mejora de la demanda, con un fuerte aumento de los nuevos pedidos, incluyendo los procedentes de clientes extranjeros. El informe señala que una parte del repunte responde a la formalización de contratos que se habían retrasado en meses anteriores, así como a la mejora de productos y servicios ofrecidos por las empresas.

EL EMPLEO SIGUE CRECIENDO, PERO A RITMO MÁS LENTO

Además, el empleo en el sector servicios continúa creciendo por vigésimo noveno mes consecutivo, aunque el ritmo fue más lento respecto a julio. La robustez de la demanda llevó a las empresas a reforzar sus plantillas para afrontar el mayor volumen de trabajo, mientras constatan una persistente escasez de capacidad y de personal.

También se mantuvieron en positivo las expectativas de las empresas para los próximos doce meses, apoyadas en planes de mejora de productos y servicios. Sin embargo, la confianza sigue por debajo de su media histórica debido a la incertidumbre que aún pesa sobre el entorno económico, a pesar de alcanzar su máximo de los últimos cuatro meses.

LA MAYOR SUBIDA DE PRECIOS DE VENTA EN 16 MESES

El informe destaca el repunte de las presiones inflacionistas. Los precios de compra subieron a su mayor ritmo desde febrero, impulsados por el alza en los precios de los proveedores y de los costes de personal. Este incremento de los costes se trasladó a los clientes con la mayor subida de los precios de venta desde abril de 2024, situando la inflación del sector muy por encima de su tendencia a largo plazo.

"La economía del sector privado español continúa siendo estable, manteniendo una posición cómoda a pesar de que el índice HCOB PMI Compuesto ha registrado una ligera caída en agosto. La leve ralentización del crecimiento en general se debe a una desaceleración de la actividad en el sector servicios que se vio parcialmente compensada por una notable aceleración del crecimiento de la producción manufacturera, indicando una sólida estabilización del sector privado. En general, el desempeño económico de España se mantiene fuerte, especialmente en comparación con sus homólogos de la zona euro", ha señalado Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank.

El PMI Compuesto de España, que incluye tanto manufactura como servicios, descendió desde los 54,7 puntos en julio hasta los 53,7 en agosto, destacando que la moderación de la economía privada responde principalmente al menor dinamismo del sector servicios, mientras que la producción manufacturera creció en agosto al ritmo más rápido de los últimos diez meses.