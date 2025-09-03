España valora la presentación formal del texto del acuerdo comercial entre UE y Mercosur, un "paso decisivo"

El Gobierno de España ha valorado "muy positivamente" la presentación formal del texto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur por parte de la Comisión Europea a los Estados miembros, ya que se trata de "un paso decisivo" en el proceso de aprobación del pacto.

La Comisión Europea ha presentado este miércoles formalmente los textos legales que necesitan el visto bueno de los 27 y de la Eurocámara para la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un pacto para el que Bruselas ofrece mayor control sobre las salvaguardas que protegerán las producciones europeas más sensibles y reforzar los fondos de crisis para agricultores como medidas para convencer a los más reticentes, como Francia (sin minoría de bloqueo).

Para el Ejecutivo español, este acuerdo contribuye a reforzar la posición de la UE en el comercio internacional, impulsando la apertura de nuevos mercados como es Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y consolidando a ambas regiones como aliados estratégicos en un momento crucial del panorama geoeconómico internacional.

Desde el Ministerio de Economía, han destacado que España ha tenido un papel activo e impulsor en las negociaciones, defendiendo la importancia estratégica del acuerdo, tanto para la UE como para nuestro tejido empresarial, y han asegurado que el mismo contemple garantías para la protección de los sectores agrícolas sensibles.

En este sentido, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha puesto en valor que el acuerdo abre nuevas oportunidades para las empresas españolas, especialmente en sectores con gran potencial exportador y de inversión como, por ejemplo, las semimanufacturas, los bienes de capital, automoción, productos químicos, maquinaria, confección, así como aceite, vino y licores, garantizando un acceso preferente y estable a un mercado de gran dimensión y dinamismo.

Además, se prevén beneficios concretos para las pymes, que contarán con un marco transparente y accesible para operar en mercados exteriores y reforzarán su competitividad.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha resaltado que este paso refleja el compromiso de España y de la UE con un comercio internacional basado en reglas, sostenible y equilibrado, en beneficio de ciudadanos y empresas.