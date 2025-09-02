Carvajal: "Por qué no soñar con levantar el Mundial, estamos en el camino correcto"

El lateral derecho del Real Madrid y la selección española Dani Carvajal afirmó este martes que el objetivo para el Mundial 2026 es "hacer un buen papel y por qué no soñar con levantarlo", ya que están "en el camino correcto".

"No creo que en esta selección nadie ponga el interés personal por encima del grupo. Creo que eso es lo que nos ha hecho ganar la Eurocopa, ganar la anterior Liga de Naciones. El objetivo es claro, que es hacer un gran papel en el Mundial y por qué no soñar con levantarlo y creo que estamos en el camino correcto", valoró el defensa en la rueda de prensa de presentación del acuerdo de patrocinio entre la RFEF y MAPFRE.

Y la motivación para lograr los objetivos debe salir, "simplemente", de vestir la camiseta de la selección, que "te tiene que hacer dar el máximo en cada partido, independientemente del rival que tengas enfrente". "A día de hoy, cualquier equipo, si tú no tienes el día y el rival está acertado, te puede hacer daño", avisó.

"Nuestro objetivo es mejorar cada día nuestro juego, nuestra confianza. No miramos a quién tenemos enfrente, sino que tenemos un nuevo partido con la selección, vistiendo esta camiseta y creo que no hay máxima motivación que esa", agregó.

Además, repasó su "largo" proceso de recuperación tras su grave lesión de rodilla a principios del mes de octubre del año pasado. "Estoy contento. Podemos decir que lo hemos superado con éxito, con objetivos a corto plazo. Y feliz de volver a estar aquí, de vestir la camiseta de la selección. Quien me conoce sabe que esto para mí es la repera", reconoció.

"El día que te lesionas estás un poco de bajón, pero afrontas que sabes que va a ser una lesión larga, hay que tener paciencia, ir paso a paso y tomárselo de la mejor manera posible. Creo que a nivel madurativo me ha venido bien. He podido también disfrutar otras cosas, como pasar tiempo más con la familia, no viajar, tener más tiempo de calidad con los míos. Y ahora, volver a vestir la camiseta de la selección con la ilusión del primer día", concluyó.