Microsoft lanza la versión preliminar de la actualuzación anual de Windows 11 antes de su llegada general

La actualización anual de Windows 11 llegará a finales de año pero Microsoft ya ha facilitado el acceso previo para que los consumidores puedan probarla antes de su lanzamiento oficial.

La versión 25H2 (compilación 26200.5074) recoge las novedades en características del sistema operativo, que Microsoft no ha detallado, aunque sí ha especificado que desaparecerán algunas herramientas.

En concreto, con 25H2 retirará PowerShell 2.0 y la línea de comandos de Windows Management Instrumentation (WMIC). Y en cumplimiento con la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, los administradores podrán eliminar aplicaciones preinstaladas de Microsoft Store.

Esta actualización está disponible en el canal de vista previa para clientes, para que usuarios del programa Windows Insider puedan acceder a ella antes de su lanzamiento a finales de año, como ha informado Microsoft en un comunicado compartido en su blog.

Según la compañía, Windows 11 25H2 comparte "las mismas nuevas características y mejoras" que la versión versión 24H2 y se entregará como un paquete de habilitación, lo que ayudará a reducir el tiempo de instalación.