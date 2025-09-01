Agencias

El Consejo OTAN-Ucrania celebra una reunión extraordinaria este lunes en Bruselas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Consejo OTAN-Ucrania celebrará una reunión extraordinaria este lunes en Bruselas a petición de Kiev para dar respuesta a los ataques aéreos masivos de Rusia que el pasado jueves causaron la muerte de al menos 23 civiles, incluidos cuatro niños, y numerosos heridos, además de graves daños a los edificios de la Delegación de la UE.

Así lo ha anunciado el ministro ucraniano de Exteriores, Andri Sibiga, a través de la red social X. "Prevemos un debate centrado en los pasos conjuntos para responder adecuadamente al rechazo de Rusia a los esfuerzos de paz y a la escalada del terrorismo contra los ucranianos", ha añadido.

El ministro también ha agradecido a la OTAN y a todos los Aliados que sigan mostrando su "firme apoyo" a Ucrania, así como los "importantes esfuerzos de paz".

"Moscú debe sentir una mayor presión como consecuencia de la prolongación de la guerra", ha apostillado Sibiga.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Bayer Leverkusen destituye al técnico Erik ten Hag

El Bayer Leverkusen destituye al

Asociaciones inmobiliarias de España y América crean un canal educativo para incrementar la inversión

Asociaciones inmobiliarias de España y

Microsoft y Phison niegan que la última actualización de seguridad de Windows 11 dañe SSD con controladores Phison

Microsoft y Phison niegan que

El Gobierno defiende la regulación europea de servicios digitales frente a las amenazas arancelarias de Trump

El Gobierno defiende la regulación

Rocío Flores deja todo para estar al lado de Gloria Camila antes de marcharse a Honduras

Rocío Flores deja todo para