Jessica Bueno se pronuncia sobre la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales

Por Newsroom Infobae

La noticia de la semana ha sido la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales. La revista 'Semana' informaba este miércoles de la decisión que habría tomado la pareja tras once años de relación y nueve de matrimonio.

Las reacciones no han tardado en llegar y Jessica Bueno, expareja del dj, ha confesado ante las cámaras de Europa Press en exclusiva qué le parece la separación entre Kiko e Irene. Con cautela, la modelo ha desvelado que se trata de "algo muy delicado y no soy yo quien para comentar absolutamente nada" porque "es cosa de ellos".

La modelo se ha mostrado cauta a la hora de hablar de la noticia de la semana y ha explicado en qué punto se encuentra su relación con el dj: "La única relación y lo único que nos une es nuestro hijo, y es de lo único de lo que hablamos".

En cuanto a cómo se lo ha tomado el hijo que tienen en común la triste noticia, Jessica ha preferido no decir nada porque "es un tema muy delicado". La modelo está inmersa en su nueva aventura como concursante de 'Supervivientes All Stars' y prefiere mantenerse al margen de esta polémica que ha sacudido al clan Pantoja.

